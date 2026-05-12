Villa Ocampo: Motociclista herido tras un choque con un automóvil

El accidente ocurrió en la intersección de avenida San Martín y Belgrano. El conductor de la moto fue trasladado al Samco local.

En la mañana del 11 de mayo de 2026, alrededor de las 10:30 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida San Martín y calle Belgrano.

Por causas que se encuentran bajo investigación, el siniestro involucró a un automóvil Chery, conducido por un vecino de la ciudad, y una motocicleta Jincheng, guiada por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado resultó lesionado y debió ser asistido por una unidad sanitaria, que posteriormente lo trasladó al Samco local para su atención médica.

Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.