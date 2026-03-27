Villa Ocampo: Invitación al acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 08:45 horas en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la intersección de Bulevar Sarmiento y Avenida San Martín.

El acto tiene como objetivo rendir homenaje y mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional, recordando a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas, en una fecha de profundo significado para todos los argentinos.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se convoca a instituciones, autoridades, vecinos y vecinas a acompañar este momento de reflexión y reconocimiento, reafirmando el compromiso con la memoria, el respeto y la identidad nacional.