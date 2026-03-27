Villa Ocampo: Un menor y un motociclista hospitalizados tras un accidente de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 26 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo dejó como saldo a dos personas trasladadas al hospital local.

El hecho se registró alrededor de las 07.20 horas, cuando personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX tomó intervención en un siniestro vial en la intersección de avenida San Martín y calle Alberdi.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por un hombre mayor de edad, y una bicicleta ZMB rodado 29, guiada por un menor de 13 años, ambos vecinos de esa localidad.

Como consecuencia del impacto, ambos involucrados fueron asistidos y trasladados por el servicio de emergencias 107 al SAMCO local para su atención médica. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.