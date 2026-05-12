Florencia: Incendio en una vivienda

El fuego se desató en una casa ubicada en calles Juan XXIII y Primera Junta. Vecinos y policías colaboraron para contener las llamas hasta la llegada de Bomberos.

En la tarde del 11 de mayo de 2026, alrededor de las 14:00 horas, personal de la Comisaría 9na. de Florencia intervino ante un incendio registrado en una vivienda ubicada en la intersección de calles Juan XXIII y Primera Junta.

El hecho fue advertido mediante un llamado telefónico que alertó sobre el foco ígneo. Al arribar al lugar, los efectivos observaron una gran cantidad de humo saliendo desde el interior de la finca, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de Bomberos Voluntarios.

Mientras aguardaban la llegada del personal especializado, los agentes ingresaron a la vivienda para verificar que no hubiera personas atrapadas. Además, con la colaboración de vecinos que aportaron matafuegos y baldes con agua, lograron contener parcialmente el incendio.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para sofocar completamente las llamas.

La propietaria del inmueble manifestó que solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas.