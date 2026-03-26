Pullaro inauguró una obra energética en Los Polígonos para ampliar la producción y generar más empleo

“Queremos dar un claro mensaje, no solo a la ciudad o a la provincia, sino al resto de la República Argentina: acá hay un gobierno que acompaña y cree en la industria y en la generación de empleo”, destacó el mandatario provincial. El área industrial de la ciudad de Santa Fe contará con 3 megavatios adicionales al sistema eléctrico que abastece a más de 40 empresas. La inversión, que supera los $ 3.200 millones, da respuesta a una demanda histórica del sector.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este miércoles la obra de infraestructura energética del área industrial Los Polígonos I, en la ciudad capital, dando cumplimiento a un compromiso asumido, saldando una demanda histórica del sector productivo, y generando un impacto directo en las más de 40 empresas radicadas en el parque industrial, que se verán beneficiadas con mayor disponibilidad de energía. Esto permitirá sostener la producción, ampliar capacidades y generar nuevas oportunidades de inversión, además de abrir la puerta a la radicación de nuevas industrias en el predio.



La obra implicó una inversión total de $ 3.212.287.318,17 y se concretó en un plazo de 11 meses. Se trata de una obra estratégica que consolida el perfil industrial de la región y mejora las condiciones para el crecimiento de la actividad.



“Arrancamos esta semana en un parque industrial porque queremos dar un claro mensaje, no solo a la ciudad o a la provincia, sino al resto de la República Argentina: acá hay un gobierno que acompaña y cree en la industria y en la generación de empleo, y en que la provincia de Santa Fe empuje a la República Argentina a un cambio que necesitamos todos”, dijo en el inicio de su discurso el gobernador, quien afirmó que “creemos en la industria y en los industriales”.



Pullaro remarcó que “a lo largo y a lo ancho de la provincia hay una fuerte inversión del Gobierno Provincial con los gobiernos locales”, y anunció que “tenemos pensado inaugurar una obra por día de aquí al final de nuestra gestión”.



No obstante, el mandatario santafesino expresó que “esta obra en particular a mí me llena de orgullo, porque recuerdo cuando en la campaña vinimos aquí y era una demanda genuina y noble que tenían los industriales, porque pedían energía para poder producir más y poder trabajar, y entendimos que era fundamental poder llevarla adelante”.



Finalmente, Pullaro destacó que el proyecto “es sostenido por cada una de las partes: por el gobierno provincial, por el sector privado y por la Municipalidad, y esa forma de asociación creo que es la forma de empujar cada vez más y de poder sacar a la Argentina adelante”.

Megavatios adicionales

El proyecto contempló la construcción de un nuevo distribuidor subterráneo de media tensión de 13,2 kV, junto con un tendido de 4,9 kilómetros desde la estación transformadora Blas Parera. La incorporación de esta infraestructura permite inyectar 3 megavatios adicionales al sistema energético local, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.



Esta intervención forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del entramado productivo, con inversiones en infraestructura que apuntan a mejorar la competitividad, promover el empleo y consolidar el desarrollo regional, consolidando a Santa Fe como un nodo estratégico de la producción nacional.



La inversión fue valorada por el sector privado: Javier Martin, responsable de una empresa en el Parque Los Polígonos y vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe destacó que “la provincia haya asumido la responsabilidad de financiar la obra. Es muy importante, porque el sector privado solo no podría. Sabemos que proyectos similares se hace con gasoductos y otras obras. Sigamos así: la industria necesita energía para poder trabajar -hoy en día para poder mantenerse-, pero esto va a pasar y vamos seguir creciendo, porque el industrial tiene siempre el deseo de generar desarrollo para nuestra comunidad”.

Inversión para el desarrollo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, recordó que este “fue uno de los primeros pedidos dentro de la agenda productiva, y había descreimiento de si podíamos cumplirlo y llevarlo adelante. Así que con este acto le estamos dando valor a la palabra: en 11 meses cumplimos con lo que dijimos que íbamos a cumplir, después de muchísimos años que esto no se ponía en marcha”.



El funcionario valoró también la articulación público-privada para concretar el proyecto que “no es solo una obra eléctrica, esto es una inversión para el desarrollo, y lo que se escribió en el papel ahora está inyectado en la red”.



Mientras, el intendente local, Juan Pablo Poletti, sostuvo que “más allá de ser una obra de infraestructura, esto es una respuesta concreta a una demanda histórica de los industriales”, y destacó “la decisión política de un gobernador que escucha y que está cerca de los gobiernos locales. Acá hubo una decisión, y se concretó”.



Del acto participaron también la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el diputado José Corral; la directora de Infraestructura Industrial y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Camila Montanaro; el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Cristian Fiederer; autoridades del Parque Industrial Los Polígonos y concejales, entre otros.