Pullaro: “La obra pública provincial sostiene el empleo de 40.000 familias en Santa Fe”

El gobernador destacó las medidas impulsadas desde la Provincia para generar y preservar puestos de trabajo desde el sector público y el privado. Destacó que Santa Fe es una de las provincias menos afectadas por la pérdida de empleo a nivel nacional. También destacó que “vamos a estar al lado de cada pyme para sostenerla. En este contexto, es imprescindible apostar a la generación de empleo”. El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, remarcó por su parte que Santa Fe “es hoy es una de las pocas provincias que genera empleo en la construcción, mientras que a nivel nacional se registra una caída promedio del 10 %”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este miércoles que unas 40.000 familias dependen actualmente de la obra pública y de las inversiones impulsadas por el Estado provincial. Ese volumen de actividad explica que el Gran Rosario registre una tasa de empleo del 49,1 %, la segunda más alta del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el cuarto trimestre de 2025, solo detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52 %).



“La economía no está bien y en el país se están perdiendo puestos de trabajo, pero en Santa Fe los estamos sosteniendo con una política muy activa del Ministerio de Desarrollo Productivo y con recursos del tesoro provincial”, señaló el mandatario. En ese marco, destacó el rol de la política fiscal: “En la última Ley Tributaria avanzamos con una fuerte reducción de impuestos para sostener a la industria en un contexto complejo. Cada empleo que se pierde es una familia que queda a la deriva”.



Pullaro explicó que la combinación de alivio impositivo y estímulos a la producción apunta a sostener el empleo registrado. En particular, mencionó las deducciones en Ingresos Brutos vinculadas tanto a la generación de nuevos puestos de trabajo como a los costos energéticos. “La Provincia realiza un esfuerzo para sostener el empleo en un momento en el que la clase media y media baja atraviesan dificultades para llegar a fin de mes. En ese escenario, se necesita una mirada más sensible”, sostuvo.

“Invertimos para sostener la actividad”

El gobernador destacó, además, que Santa Fe fue una de las jurisdicciones menos afectadas por la caída del empleo a nivel nacional. “Esto responde a políticas activas, pero también al compromiso de industriales y pymes que siguen invirtiendo pese al contexto adverso”, indicó. Y agregó: “Aplicamos políticas contracíclicas: invertimos cuando la economía se retrae para sostener la actividad en cada localidad”.



En ese sentido, subrayó el impacto territorial de la obra pública: “En un pueblo pequeño, una obra puede significar el sustento de tres, cuatro o cinco familias. Puede parecer poco en una gran ciudad, pero en esas comunidades es determinante”. Por eso, defendió el nivel de inversión provincial: “Si el Estado se retira, muchas personas quedarían sin trabajo. Nuestro objetivo es generar empleo y, al mismo tiempo, desarrollar infraestructura que potencie la inversión privada”.



Pullaro también anticipó el ritmo de ejecución previsto para su gestión: “Vamos a inaugurar más de una obra por día. Son 1.480 días de gobierno y tenemos 1.800 obras en marcha que vamos a finalizar antes de concluir el mandato”. En paralelo, garantizó el acompañamiento al entramado productivo: “Vamos a estar al lado de cada pyme para sostenerla. En este contexto, es imprescindible apostar a la generación de empleo”.

Expectativas para 2026

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, valoró que los indicadores del Gran Rosario y del Gran Santa Fe se ubiquen por encima del promedio nacional y de otros grandes conglomerados urbanos. Destacó, además, que sectores como la construcción y la industria -los más afectados en el país- muestran un comportamiento diferente en la provincia.



“Santa Fe perdió puestos de trabajo en el primer semestre de 2024, pero logró recuperarlos hacia finales de 2025 y hoy es una de las pocas provincias que genera empleo en la construcción, mientras que a nivel nacional se registra una caída promedio del 10 %”, precisó.



Finalmente, el funcionario expresó expectativas favorables para 2026: “La obra pública provincial tuvo un impacto positivo en la construcción, un sector clave por su efecto multiplicador. Ahora confiamos en que las medidas fiscales, especialmente la reducción de Ingresos Brutos, impulsen la creación de empleo privado registrado”.