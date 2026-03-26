La Asociación de Bochas «El Norte Santafesino» busca impulsar el deporte en toda la región

En la mañana del miércoles 25 de marzo, en el programa Estilo Propio, que se emite por FM 99.9 Onda Cien y FM 96.1 Renacer del Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con integrantes de la Asociación de Bochas “El Norte Santafesino”, quienes contaron sobre el presente de la institución y los proyectos que buscan fortalecer este deporte en la región.

Durante la entrevista participaron el presidente de la asociación, Horacio Vallejos, el tesorero Marcelo Meubry y el vocal Luis Giusti, quienes explicaron que la entidad fue recientemente aprobada por la Federación Santafesina de Bochas, pasando a integrar oficialmente el esquema provincial, que cuenta con 16 asociaciones.

Los dirigentes destacaron que la asociación abarca una amplia jurisdicción que va desde Las Garzas hasta Florencia, incluyendo localidades como Villa Ocampo, Las Toscas, Villa Guillermina, Villa Ana y otras comunidades del norte santafesino, donde buscan fomentar la práctica de este deporte tradicional.

Uno de los principales objetivos es trabajar en la formación de nuevos jugadores, especialmente niños y jóvenes, ya que remarcaron que durante muchos años la actividad fue considerada un deporte de personas mayores, pero en la actualidad se busca cambiar esa visión e incorporar nuevas generaciones, incluyendo además la participación femenina, que viene creciendo en la región.

En ese sentido, mencionaron que recientemente se realizó un torneo de mujeres en Las Toscas, donde participaron 12 tríos, marcando un importante interés por parte de las damas en sumarse a la disciplina. Además, adelantaron que ya se está trabajando para comenzar con escuelas de bochas destinadas a chicos de entre 10 y 15 años.

Por otra parte, explicaron que uno de los desafíos a futuro es la construcción de canchas sintéticas, ya que a nivel provincial la mayoría de las competencias se desarrollan en ese tipo de superficie, lo que genera una desventaja para los jugadores del norte que aún practican en canchas de tierra. El costo de una cancha sintética ronda actualmente entre los 12 y 15 millones de pesos.

Finalmente, los integrantes de la asociación remarcaron que cualquier persona interesada en practicar bochas puede acercarse a los clubes o canchas de cada localidad, donde serán orientados para sumarse a esta actividad deportiva que busca volver a crecer en el norte santafesino.

Gentileza: Antonio Paré