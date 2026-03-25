Villa Ocampo: La comunidad se movilizó por la inclusión en una jornada especial

La comunidad participó activamente de la caminata aeróbica organizada en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada que tuvo como objetivo promover la inclusión y el encuentro entre vecinos y vecinas.

La actividad se llevó a cabo el pasado sábado 21 de marzo, comenzando en Plaza San Martín y finalizando en el Complejo Arno. Durante el recorrido, familias, estudiantes y docentes acompañaron con entusiasmo esta propuesta que buscó generar conciencia y celebrar la diversidad.

Al llegar al complejo, los participantes compartieron un picnic familiar, en un ambiente de alegría y compañerismo que reflejó el espíritu de la jornada.



La iniciativa fue organizada por la Escuela Deportiva Adaptada “Yo También Puedo”, con el acompañamiento de la comunidad, destacándose la participación activa de personas de todas las edades.

Uno de los momentos más significativos fue la invitación a asistir con medias de distintos colores, símbolo de la diversidad y la inclusión, gesto que fue ampliamente adoptado por quienes formaron parte del evento.

Desde la organización destacaron la importancia de seguir generando estos espacios que fortalecen los valores de respeto, igualdad y convivencia.