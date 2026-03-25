Se lanzó oficialmente el 14° Canotaje del Jaaukanigás 2026

La región se prepara para vivir una de las experiencias más esperadas del año: ya tiene fecha confirmada el 14° Canotaje del Jaaukanigás, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2026.

Este evento, que crece edición tras edición, volverá a unir a tres localidades en una travesía inolvidable: Villa Ocampo, Florencia y Las Toscas, consolidándose como una propuesta única que combina deporte, naturaleza y turismo.

Durante dos jornadas, participantes de distintos puntos del país se sumergirán en un entorno natural privilegiado, recorriendo los paisajes del Jaaukanigás y viviendo una experiencia que invita a la conexión con el río, el entorno y el espíritu de aventura.

Desde la organización invitan a prepararse para ser parte de esta travesía que ya es un clásico del calendario regional, ideal tanto para aficionados como para quienes buscan desafiarse y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.