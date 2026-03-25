Villa Ocampo conmemoró el Día de la Memoria con un festival cultural

En el marco del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de Villa Ocampo realizó el Festival de la Memoria, un espacio de encuentro, reflexión y expresión colectiva.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, la actividad reafirmó el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, bajo la consigna de “Nunca Más”. El acto incluyó palabras del intendente Cristian Marega y la participación de la comunidad en un mural colectivo por la memoria y la identidad.



La jornada contó con lecturas a cargo de integrantes del espacio literario Voces, una intervención de danza de Lucila Suárez y música en vivo del dúo Estefanía y Abel.



Desde la organización destacaron la importancia de sostener la memoria como herramienta para fortalecer la democracia y construir una sociedad más justa.