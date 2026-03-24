Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 23 al 30 de marzo.

LUNES 23:

21:00 hs: Segundo día del Triduo de Contemplación Eucarística en Capilla San Cayetano.

MARTES 24:

21:00 hs: Tercer día del Triduo de Contemplación Eucarística en Capilla San Cayetano.

MIÉRCOLES 25: La Anunciación del Señor a María Virgen

17:00 hs: Misa en el Hospital.

JUEVES 26:

No habrá Misas ni Celebraciones.

VIERNES 27:

08:00 a 19:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

19:00 hs: Rezo del Vía Crucis Cuaresmal en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 28:

16:00 a 20:00 hs: Confesiones en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

DOMINGO 29: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

09:00 hs: Procesión y Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

09:00 hs: Procesión y Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

18:00 hs: Procesión y Misa en el Templo.

LUNES 30:

09:00 a 12:00 hs: Confesiones en el Templo.

16:00 a 20:30 hs: Confesiones en el Templo.

TRIDUO DE CONTEMPLACIÓN EUCARÍSTICA: La Renovación Carismática Católica de Villa Ocampo invita a participar de este Triduo, como preparación a la Semana Santa. La propuesta inició en el día de ayer y continuará hoy lunes 23 y mañana martes 24, a las 21:00 hs., en Capilla San Cayetano.

BONO PARROQUIAL 2026 – SORTEO MENSUAL MARZO: Se comunica que en el sorteo de la cuota al día del mes de marzo del Bono Parroquial fue favorecida la Sra. María del Carmen Corgniali, con el número 829. Muchas gracias por su colaboración.

MISA CRISMAL 2026: Se informa a la Comunidad Parroquial que la Misa Crismal de este año se celebrará el próximo miércoles 1 de abril, a las 20:00 hs., en la Iglesia Catedral de Reconquista. Estamos invitados a participar de la misma, como expresión de la comunión diocesana edificada en torno a Padre Obispo.

DOMINGO DE RAMOS: El próximo domingo 29 de marzo, en la que recordaremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, contaremos con tres celebraciones, que incluirán procesión, en nuestra Comunidad Parroquial. En El Sombrerito y Arroyo Ceibal será por la mañana. En Villa Ocampo, en tanto, será por la tarde, partiendo desde la Plazoleta Héroes de Malvinas. Será la única celebración del día y contará con transmisión de la radio.

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA: Se informa que todas las misas y celebraciones correspondientes a este tiempo pascual se desarrollarán en tres lugares de nuestra comunidad: El Sombrerito Centro, Arroyo Ceibal Centro y en el Templo Parroquial de Villa Ocampo. Consultar en Cartelera y Redes de la Parroquia días y horarios.

RETIRO EN VIERNES SANTO: Las Hermanas Hijas de Jesús invitan a participar del Retiro Ignaciano que estarán guiando, en Villa Adela, el próximo viernes 3 de abril, de 08:30 a 13:30 hs. Comunicarse al 3482-395343 (Hna. Visi).

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.