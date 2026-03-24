Las Toscas: Investigan omisión de custodia animal tras accidente en ruta 11

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de marzo de 2026 en la zona de ingreso a San Antonio de Obligado motivó actuaciones por presunta omisión de custodia de animales, en el marco del artículo 98 de la Ley Provincial 13.774.

El hecho se registró alrededor de las 01.30 horas, cuando personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX fue comisionado a la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 889, donde se habría producido un siniestro vial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos equinos sobre la cinta asfáltica, en la zona de la rotonda, y un automóvil estacionado sobre la banquina norte con las balizas encendidas. Allí se entrevistaron con una joven mayor de edad domiciliada en San Antonio de Obligado, quien manifestó que circulaba en un automóvil Renault Sandero, color blanco, en sentido norte-sur, cuando colisionó contra un caballo que cruzó la ruta.

Según relató, tras el impacto el animal se reincorporó y continuó su recorrido junto a otro equino, mientras que la conductora detuvo la marcha del vehículo a un costado de la ruta.

En el lugar se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, quienes trasladaron a la mujer al nosocomio local para su atención médica. Asimismo, intervino personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” con asiento en Villa Ocampo, que procedió al secuestro preventivo de ambos animales.

Las actuaciones continúan para determinar la responsabilidad por la presencia de los equinos sueltos en la vía pública.