Villa Ocampo: Bomberos Vóley se consagró campeón Sub 18 en Paraná

El equipo Sub 18 de vóley del Club Bomberos de Villa Ocampo se coronó campeón en la 10° edición del tradicional Torneo “Guillermo Parma”, disputado desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo en la ciudad de Paraná, bajo la organización del Paraná Rowing Club.

El conjunto dirigido por Alejo Sager y “Pato” Melgarejo tuvo una actuación destacada, logrando ocho triunfos en igual cantidad de partidos, lo que le permitió quedarse de manera invicta con el certamen.

En la fase de grupos (Zona B), el equipo tosquense superó a Adelante de Reconquista, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Echagüe de Paraná. Posteriormente, en el triangular de la Copa de Oro, se impuso ante Central Goya y nuevamente frente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Ya en instancias decisivas, Bomberos venció en semifinales a Bella Vista de Buenos Aires y, en la final, volvió a enfrentar a Adelante de Reconquista, logrando una nueva victoria que le permitió consagrarse campeón del torneo.

De esta manera, el equipo cerró una participación sobresaliente, destacándose por su rendimiento colectivo y reafirmando su crecimiento en el ámbito competitivo regional.