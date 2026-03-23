Provincia conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia

A 50 años del último Golpe de Estado, el acto se desarrollará este martes 24 a las 12 en el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta (Tucumán 3595, ciudad de Santa Fe). En este marco, se inaugurará la muestra fotográfica de Argra, titulada “50 años-Nunca Más”.

A medio siglo del último Golpe de Estado, el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta de la ciudad de Santa Fe será escenario para el desarrollo del acto impulsado por el Gobierno de la Provincia para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Será este martes 24 de marzo, a las 12, en la institución emplazada en calle Tucumán 3595 -esquina Dr. Zavalla- de la capital provincial.



“Al cumplirse cincuenta años del inicio del proceso más oscuro de nuestra historia, el Gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro asume la responsabilidad histórica de convertir la memoria en una política de Estado presente y territorial”, aseguró el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, para luego enfatizar que “de este modo, reafirmamos que los pilares de Memoria, Verdad y Justicia no son solo consignas, sino el fundamento ético de nuestras instituciones y el compromiso irrenunciable con la identidad de nuestra sociedad”.

50 años-Nunca Más

Al concluir el acto, también en el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, se inaugurará la muestra fotográfica de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), titulada “50 años-Nunca Más”. Se trata de una selección de fotografías históricas documentadas por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina que muestran la violencia del terrorismo de Estado, las luchas por la memoria y el largo proceso de construcción democrática en Argentina.



“Esta valiosa exposición fotográfica se enmarca en la intensa agenda de propuestas vinculadas a la Memoria, la Cultura, la Educación y el Deporte. A través de la proyección de producciones audiovisuales junto a RTS, a la recuperación de los sitios de memoria, a la formación de las juventudes y, entre otras tantas cosas, la señalización de nuestra verdad histórica, garantizamos que el pasado sea una herramienta de futuro para sostener, hoy y siempre, la vigencia plena de la vida democrática en Santa Fe”, se remarcó desde la organización del acto.

Día: Martes 24 de marzo.

Hora: 12.

Lugar: Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta (Tucumán 3595 -esquina Dr. Zavalla-, ciudad de Santa Fe).