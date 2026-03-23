Salud: Provincia amplió la compra de medicamentos esenciales ante la reducción en los envíos de Nación

Producto de la marcada disminución de envíos del Programa Remediar, la Provincia de Santa Fe reforzó la compra de insumos clave para la atención cotidiana en todo el territorio. En 2025 destinó más de $ 7.402 millones para adquirir 82 productos farmacéuticos, y este año ya licitó una compra más amplia por $ 17.675 millones.

La atención cotidiana en centros de salud y hospitales de la red pública requiere una provisión constante de medicamentos esenciales para resolver consultas frecuentes, acompañar tratamientos y dar respuesta oportuna en todo el territorio. En ese marco, la Provincia de Santa Fe viene reforzando con fondos propios la compra de estos insumos ante la marcada reducción de envíos del Programa Remediar por parte del Gobierno nacional.



Al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó el valor histórico de ese programa para la atención y advirtió sobre el impacto que genera su deterioro. “Para los que somos parte de la salud pública desde hace más de 20 años, sabemos lo que significan en un centro de salud las cajas del Programa Remediar, que surgió como respuesta al acceso a medicamentos en plena crisis. La disminución de esos envíos, que contienen medicación esencial, es tan dramática que en 2025 Nación envió a la Provincia de Santa Fe casi 5.000 botiquines menos, lo que representa una caída del 55 % de la cantidad de tratamientos recibidos respecto del año anterior”.

Una caída que impacta en la atención diaria

Los datos presentados por la cartera sanitaria provincial muestran con claridad la reducción de los envíos nacionales. En 2024, Santa Fe recibió 10.711 botiquines del Programa Remediar, equivalentes a 2.061.426 tratamientos. En 2025, esa cifra descendió a 5.701 botiquines y 922.426 tratamientos.



Se trata de medicamentos de uso habitual, imprescindibles para sostener la atención. En ese sentido, Ciancio explicó: “Para que se comprenda el impacto de estas cifras, esas cajas de Remediar contienen ibuprofeno en suspensión para tratar la fiebre en los niños, los comprimidos de paracetamol, amoxicilina que se utiliza para patologías bacterianas, los medicamentos -que como su nombre lo dice- son esenciales para que un centro de salud pueda tener las puertas abiertas”.

Más inversión y compras planificadas

Frente a esta tendencia sostenida de menores transferencias y sin comunicación anticipada de las decisiones nacionales, la Provincia fue consolidando desde 2024 una estrategia de compras centralizadas para garantizar la provisión en efectores de todo el territorio. Según señaló la ministra, esa política permitió no solo disminuir costos respecto del precio de venta al público, sino también ganar capacidad de respuesta y mayor previsibilidad en la distribución de medicamentos esenciales. Ciancio advirtió además que las gestiones ante Nación suelen enfrentar demoras y falta de respuestas concretas, en un escenario que definió como inédito por su imprevisibilidad.



Durante 2025, esa política permitió adquirir 82 productos farmacéuticos por una inversión de $7.402 millones, equivalentes a 5.527.625 tratamientos: antihipertensivos, antibióticos pediátricos y para adultos, antiasmáticos, antialérgicos, vitaminas, hormonas, colirios oftálmicos y antiparasitarios, entre otros.



En lo que va de este año ya se adjudicó una licitación por $ 17.675.653.320, con 28 oferentes para la compra de 195 productos farmacéuticos. El ahorro en este caso fue del 93 % respecto del precio de venta al público, estimado en $ 243.498.902.154,09. La planificación incluyó además la compra de psicotrópicos e insumos de salud sexual, rubros en los que también se registra una marcada caída de las transferencias nacionales.