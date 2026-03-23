Juegos Suramericanos: Rafaela suma infraestructura deportiva

El gobierno de Maximiliano Pullaro lleva adelante una fuerte inversión en la ciudad de Rafaela, que la pondrá en la vidriera nacional e internacional junto a Rosario y Santa Fe, en el marco de los Juegos Suramericanos. Las obras en marcha son la construcción del velódromo, el microestadio, las pistas de skate y BMX, y la Villa Suramericana.

La Provincia de Santa Fe albergará los Juegos Suramericanos en septiembre y Rafaela será una de las sedes, junto a Rosario y Santa Fe ciudad. Es por eso, que con una fuerte inversión de la gestión provincial que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro, la ciudad se prepara con obras de infraestructura deportiva que incluyen un velódromo cubierto, un estadio multipropósito, las pistas de skate y BMX, y la Villa Suramericana donde se alojarán los atletas.



En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia brindó información sobre el avance de las obras y los trabajos que se están realizando en cada una de ellas.

El nuevo velódromo cubierto, inédito en el país

La construcción del nuevo velódromo que desarrolla el Gobierno Provincial en el predio del Club 9 de Julio, detrás de la UNRaf cuenta con un 60 % de avance y se encuentra totalmente techado. La obra demanda una inversión de más de 7.900 millones de pesos.



En los últimos días finalizaron las tareas de colocación de chapas de cubierta y membrana aislante que conforman el techo del recinto y se avanzó con mampostería y revoques en los bloques de servicio. En cuanto a las instalaciones, se realiza colocación de bandejas portacables y cableado, y cañería de instalación de incendio.



También se ejecuta el foso y el tabique de hormigón armado de ingreso subterráneo a la pista. Se inició la excavación de centro de pista, previo a la realización de la platea de apoyo para la pista.



El nuevo Microestadio Distrito Joven

El Estadio Multipropósito, con una inversión que supera los 10.603 millones, presenta un avance del 55 % y actualmente se trabaja en la ejecución de mampostería y revoque en planta baja, primer piso y tercer piso. También se ejecutaron las escaleras de hormigón, con la fabricación y montaje de escaleras.



Además se está finalizando el montaje de estructura metálica en sector este, en el paso previsto para la maquinaria. Se inició el montaje de paneles isotérmicos de cubierta y perfilería para cerramiento, y la ejecución del piso de hormigón llaneado en sector de campo con un avance superior al 30 %.

La Pista BMX Race y Skate Park

En cuanto a las pistas de skate y BMX Race, ubicadas linderas al Velódromo y con una inversión de 2.900 millones, se trabaja en el movimiento de suelo, pilotes y fundaciones para torres de partidores, al mismo tiempo que se encuentra en fabricación la estructura metálica.

La Villa Suramericana

Por otra parte, es importante señalar que, al igual que en Rosario y Santa Fe, Rafaela también tendrá su propia Villa Suramericana con 80 departamentos y mejoras del espacio público y accesos a los nuevos recintos.



En el complejo, con un avance del 40 %, se continúa con los trabajos de fundaciones, columnas, vigas y losas. Además, se realizó el cerramiento lateral del tercer piso. El monto destinado a la construcción de esta Villa Suramericana es de 12.000 millones.

Entorno y conexión entre las obras

En las últimas semanas comenzó la obra para mejorar todo el entorno y la conexión entre la zona del Microestadio y la Villa Suramericana, con el punto donde se encontrarán el Velódromo y las pistas de skate y BMX.



La intervención contempla la readecuación integral del sistema de desagües pluviales, con nuevos reservorios, canales y tramos entubados, además de la construcción de redes para bocas de tormenta y registro. El proyecto incorpora más de 200 módulos de estacionamiento permanentes, dársenas para personas con discapacidad, ascenso y descenso de pasajeros, sectores para motos y minibuses, así como playas de estacionamiento específicas para el Estadio Multipropósito y para uso operativo y protocolar.



También se van a ejecutar nuevas calles, veredas y sendas peatonales, avenidas de hormigón, señalización completa y elementos de accesibilidad como baldosas podotáctiles.



La obra incluye más de 3.500 metros de bicisendas que integrarán el Ecoparque con el Distrito Joven, más de 3.000 metros cuadrados de nuevo espacio público con mobiliario urbano, forestación con más de 150 especies y la iluminación integral del área.