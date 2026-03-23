Las Toscas: Aprehenden a un hombre por tenencia de planta de cannabis sin autorización

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la mañana del 21 de marzo de 2026 en la ciudad de Las Toscas, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 09.15 horas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte realizaba patrullaje preventivo por calle 4, entre 5 y 7. En ese contexto, los efectivos observaron en el fondo de un domicilio, que no contaba con cerco perimetral ni obstáculos a la vista, una planta de gran tamaño con características similares a cannabis sativa.

Tras entrevistarse con uno de los moradores, este manifestó que en el lugar residían varios integrantes de una misma familia y que la planta pertenecía a su hermano. Posteriormente, el involucrado fue identificado como un hombre mayor de edad, quien reconoció ser propietario de la planta y afirmó que era para consumo personal.

Al ser consultado sobre la tenencia de autorización mediante el registro REPROCANN, el mismo manifestó no contar con dicha habilitación. Ante esta situación, se procedió a su traslado a sede policial por infracción a la Ley 23.737, en relación a la tenencia de materia prima para la elaboración de estupefacientes.

Asimismo, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de las pruebas de campo correspondientes y se notificó a la defensa, quedando el caso a disposición de la justicia competente.