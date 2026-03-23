Cotelvo: Corte el suministro de agua potable

COTELVO SERVICIOS comunica que este Miércoles 25 de Marzo de 2026 desde las 22,00 hs y hasta las 06,00 hs del día Jueves, se producirá un corte TOTAL en el suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza en la red general.



Por este motivo, se recomienda a los usuarios cerrar las llaves de paso domiciliarias, para evitar el ingreso de sedimentos a los tanques de reserva.

