23 de marzo: Día Mundial del Cachorro

Los primeros meses de vida de perros y gatos son una etapa decisiva para su desarrollo. Desde la socialización hasta la nutrición, los cuidados que reciben en este período ayudan a sentar las bases para una vida saludable y un vínculo duradero con sus familias.

Traer un nuevo cachorro a casa es una experiencia maravillosa: hay emoción, alegría y todos disfrutan de jugar con ellos. Aunque suelen crecer rápidamente, lo que suceda en esta etapa marca su relación con las personas y otros animales e influye en su salud y bienestar.

Por suerte, la tenencia de mascotas está en aumento y, en este contexto, las personas las consideran como parte de su vida y familia. De hecho, distintos estudios señalan una nueva era centrada en los pet parents, donde la conexión emocional entre ellos es más fuerte que nunca. También existe una preferencia por los gatitos y los cachorros: el 84 % de los perros y gatos se adquieren antes de los 12 meses.

La duración exacta de las etapas de desarrollo del cachorro puede variar según el tamaño y la raza del perro y el gato. En el caso del primero, generalmente, las razas pequeñas tienden a madurar más rápido que las grandes. En los felinos, el desarrollo de sus primeros años de vida es rápido, para cuando cumple dos años su edad equivale aproximadamente a 24 años humanos. Durante ese corto lapso ocurren cambios decisivos que acompañarán a los animales durante toda su vida, desde la lactancia que fortalece sus defensas hasta la socialización temprana que moldea su carácter.

Además de mimos, juegos y travesuras, los cachorros necesitan comer mucha comida en relación con su peso corporal para alimentar todo ese crecimiento que están haciendo. Pero hasta que su estómago también crezca, necesitarán hacer varias comidas pequeñas al día. Las instrucciones en la lata, bolsa o sobre deberían ayudarte a obtener el tamaño de porción correcto (si el cachorro no termina su plato en unos 20 minutos, probablemente la porción sea demasiado grande)).

La etapa cachorro: crecimiento acelerado y nuevas necesidades

En el caso de los perros, los primeros meses de vida están marcados por cambios físicos y de comportamiento muy rápidos. Desde el período neonatal (cuando dependen completamente de su madre) hasta las etapas de socialización y entrenamiento temprano, cada fase es clave para su desarrollo. En esos primeros meses comienzan a explorar su entorno, interactuar con personas y aprender conductas que marcarán su vida adulta. Una socialización adecuada y experiencias positivas en este momento ayudan a que el cachorro se convierta en un perro equilibrado y seguro.

En paralelo, el crecimiento acelerado exige una alimentación especialmente diseñada para esta etapa. Los cachorros tienen requerimientos nutricionales diferentes a los de los perros adultos, ya que necesitan energía, proteínas y nutrientes específicos que acompañen el desarrollo de sus huesos, músculos y sistema inmunológico. Por eso, los especialistas recomiendan elegir alimentos formulados específicamente para cachorros y adaptados a su tamaño y ritmo de crecimiento, de modo de garantizar que reciban el equilibrio nutricional adecuado durante una de las etapas más importantes de su vida.

Gatitos: pequeños exploradores con necesidades muy particulares

En los gatos, el primer año de vida también es una etapa de cambios intensos. Durante las primeras semanas dependen casi por completo de la leche materna. Sin embargo, alrededor del primer mes comienzan a explorar el alimento sólido mientras desarrollan sus sentidos y su coordinación. En este período aprenden a relacionarse con su entorno, a jugar y a cazar de forma instintiva, conductas que forman parte de su naturaleza felina y que influyen en su comportamiento futuro. Por eso, una crianza que combine estimulación, cuidado y una rutina adecuada es clave para que el gatito crezca seguro y saludable.

La alimentación cumple un rol central en esta etapa. Los gatitos tienen un metabolismo muy activo y un estómago pequeño, por lo que necesitan recibir comida varias veces al día en porciones moderadas. Los especialistas recomiendan elegir alimentos formulados específicamente para gatitos, ya que aportan proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que acompañan el desarrollo de sus músculos, su sistema inmunológico y su digestión. A medida que crecen, la frecuencia y las cantidades se ajustan gradualmente, ayudando a que el gato alcance la adultez con una base nutricional adecuada para toda su vida.

Nutrición adecuada para cachorros y gatitos

De acuerdo con los estudios de Waltham® Petcare Science Institute, el centro de ciencia de mascotas de Mars Petcare, alimentar a cachorros y gatitos no consiste simplemente en duplicar las calorías que consumiría un animal adulto. Durante esta etapa de crecimiento acelerado necesitan una nutrición especialmente equilibrada que incluya proteínas de alta calidad, grasas con ácidos grasos esenciales como DHA y EPA (clave para el desarrollo cerebral), minerales como calcio y fósforo que fortalecen huesos y dientes, además de hierro y zinc para la salud de la sangre y la piel. A esto se suman vitaminas fundamentales, como la A y la D, que acompañan el correcto desarrollo del organismo. Por eso, los especialistas recomiendan elegir dietas formuladas específicamente para cachorros y gatitos, capaces de aportar tanto la energía como los nutrientes esenciales que necesitan en sus primeros meses de vida.

“Hoy estamos viviendo un cambio muy fuerte en la relación entre las personas y sus mascotas. En Argentina ya hay 32 millones de mascotas en alrededor de 16 millones de hogares, y estudios muestran que 7 de cada 10 padres de mascotas las consideran un miembro más de la familia. Además, el 84% de los perros y gatos se incorporan al hogar cuando todavía son cachorros o gatitos, por lo que los primeros meses son una etapa clave para acompañar su desarrollo con cuidados y una nutrición adecuada”, señaló Romina Ferreyra, Head de Asuntos Corporativos de Mars South Latam.

Así como la llegada de un cachorro o un gatito llena el hogar de alegría y entusiasmo, también marca el comienzo de una etapa de aprendizaje y cuidados. Acompañar ese crecimiento con una alimentación adecuada, estimulación y atención diaria no solo favorece su desarrollo, sino que sienta las bases para una vida larga, saludable y llena de momentos compartidos con sus familias.

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated está impulsada por la creencia de que el mundo que queremos mañana comienza con la manera en que hacemos negocios hoy. Como una empresa familiar de aproximadamente 55 mil millones de dólares, con 150.000 Asociados, nuestro diverso portafolio de productos líderes en el cuidado de mascotas y servicios veterinarios atiende a mascotas en todo el mundo, y nuestros productos de confitería y alimentos de calidad deleitan a millones de personas cada día. Producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, incluidas ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® y BEN’S ORIGINAL™.

Nuestras redes internacionales de hospitales para mascotas, que incluyen BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, ofrecen atención veterinaria de alta calidad, y ANTECH™ brinda capacidades innovadoras en diagnósticos para mascotas.