Derechos del consumidor: Nación destacó su incorporación en la nueva Constitución de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro participó en Rosario de un encuentro federal sobre comercio interior y defensa del consumidor, donde remarcó que la reforma constitucional provincial incorpora estos derechos como eje central. Funcionarios nacionales valoraron el avance y lo calificaron como un paso “muy valioso”.

La ciudad de Rosario fue sede de la VII Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior y del Consejo Federal de Defensa del Consumidor, realizada en La Fluvial, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y representantes de las 24 jurisdicciones del país.



Durante las jornadas se debatieron políticas públicas vinculadas al consumo, herramientas de incentivo a la actividad comercial, mecanismos de fiscalización, transparencia hacia los usuarios y estrategias de apoyo a emprendedores en un contexto económico complejo.



El encuentro contó además con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Comercio Interior provincial, Gustavo Rezzoaglio; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; y delegaciones de distintas provincias.



En ese marco, Pullaro destacó la importancia de que Rosario vuelva a ser sede de eventos federales: “Durante mucho tiempo congresos y encuentros dejaron de venir a la ciudad. Hoy Rosario cambió y la queremos mostrar a toda la Argentina”, afirmó.



El gobernador subrayó además la necesidad de que las políticas públicas impacten de manera concreta en la vida cotidiana: “Estos ámbitos, horizontales y transversales, permiten compartir experiencias, dificultades y encontrar soluciones a partir del trabajo coordinado entre provincias”.



En ese contexto, remarcó la incorporación de los derechos del consumidor en la nueva Constitución santafesina. “Gracias a un proceso de profundo diálogo tenemos una Constitución de avanzada. Escuchamos, consensuamos y ahora debemos avanzar en la adecuación normativa para que estas leyes

transformen la realidad y lleguen a la gente”, sostuvo.



Por su parte, Blanco Muiño valoró el proceso y señaló que se trata de un paso “muy valioso”, al tiempo que destacó que “Santa Fe ha hecho punta” en la materia.



Medidas para sostener la actividad económica

El ministro Puccini fue el encargado de abrir el encuentro y puso el foco en la necesidad de generar condiciones para el desarrollo económico. En ese sentido, resaltó el proceso de recuperación del orden en Rosario como base para la reactivación: “Sin orden ni paz no hay desarrollo económico, no hay comercio ni persianas que se levanten”, afirmó.



El funcionario repasó las principales herramientas impulsadas por la Provincia en un contexto nacional desafiante. Entre ellas, mencionó la nueva ley tributaria, que permite a los comercios descontar hasta un 30 % del pago de Ingresos Brutos a partir de la factura de energía eléctrica, así como la deducción total de ese impuesto por la incorporación de nuevos empleados desde diciembre de 2025.



“Son medidas concretas para reducir la carga impositiva y acompañar al sector productivo. Si todo el entramado las utiliza, la provincia resignaría unos 80.000 millones de pesos al año que quedarían en manos de empresas y ciudadanos”, explicó.



Puccini también destacó la organización de rondas de negocios y una nueva edición del Business Forum en Rosario, prevista entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y abrir mercados.



En el plano financiero, señaló la implementación de líneas de crédito con tasas subsidiadas mediante acuerdos con bancos públicos y privados, junto con instrumentos innovadores desarrollados con el Mercado Argentino de Valores, que ya operan con el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Santa Fe como agentes de liquidez.

Preocupación por importaciones y comercio electrónico

A su turno, Rezzoaglio advirtió sobre el impacto del ingreso de productos importados en el mercado interno. “Se trabaja en cómo proteger al consumidor, reforzar controles por cuestiones de salud y seguridad, y cuidar el bolsillo de la gente”, indicó.



El funcionario también alertó sobre las dificultades que enfrentan sectores como el textil y el calzado frente a la competencia externa y la presión de productos importados, y remarcó la necesidad de fortalecer el comercio nacional ante los desafíos del entorno digital y la globalización del consumo.



En el cierre, Puccini sintetizó la posición del gobierno provincial: “El Estado tiene que mirar la microeconomía. Para salir adelante, el camino es con más producción y más comercio”.