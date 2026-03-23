Florencia: El gobierno provincial construye la nueva red de agua potable

En lo que representa una obra histórica para Florencia y el departamento General Obligado, el Gobierno de la Provincia construye un nuevo sistema para la provisión de agua potable y los trabajos para la nueva red ya alcanzan el 40% de avance.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta obra es el reflejo de la determinación del gobernador Maximiliano Pullaro y su capacidad para poner a Santa Fe a la vanguardia de la obra pública en el país. Mientras a nivel nacional el sector está paralizado, nosotros estamos en Florencia y en el departamento haciendo obras como nunca en el norte de nuestra provincia».

“En este caso, los trabajos para la modernización integral de la red de agua ya superaron los 19.000 metros de cañerías instaladas y ejecutamos 850 servicios domiciliarios, garantizando una mejora inmediata en la presión y calidad del suministro para la comunidad”, contó el ministro Enrico sobre los avances en lo que representa una obra histórica para la localidad.



En este sentido, el titular del área explicó que «en Florencia no sólo estamos ampliando la red sino que estamos optimizando el consumo energético y reduciendo los riesgos de fallas en el sistema, generando además empleo local y dinamizando el comercio de la zona a través de esta inversión estratégica».

Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, detalló los aspectos técnicos y precisó que “en el último mes instalamos 3.700 metros de cañería y logramos completar tramos claves de impulsión con diámetros de hasta 315 milímetros. El plan de trabajo para las próximas semanas incluye el inicio de obras complementarias en el predio de la cooperativa y la instalación de una nueva cisterna de 100 metros cúbicos para mejorar la reserva de agua cruda».

Una obra para potenciar a Florencia

Por su parte, el senador departamental Orfilio Marcón subrayó que “el trabajo articulado entre la gestión de Maximiliano Pullaro y los gobiernos locales es lo que permite que las obras avancen a este ritmo. Desde el Senado impulsamos la infraestructura hídrica como una prioridad, porque contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, y garantizan un derecho básico como disponer agua de calidad y en cantidad suficiente. Sabemos que sin agua de calidad no hay posibilidades de arraigo, ni de futuro para nuestros jóvenes en el departamento».



Finalmente, el intendente de Florencia, Fabio Villa, valoró que “para los vecinos de nuestra ciudad, ver que la obra no se detiene y que ya llegamos a los 19 kilómetros de red es una tranquilidad enorme. Es una gestión que llevó años de espera y hoy, gracias a que el Gobierno Provincial escuchó nuestro reclamo y decidió acompañar este proyecto, estamos a pocos meses de transformar definitivamente la realidad sanitaria de cientos de familias».

La intervención en Florencia forma parte de un plan mayor de infraestructura hídrica que busca dotar de previsibilidad y salud a las localidades del interior, reafirmando que la obra pública es el camino para mejorar la vida cotidiana de todos los santafesinos.