Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre tras intentar huir y descartar presunta cocaína

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 23 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, tras protagonizar un incidente con personal policial durante un control preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.00 horas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaban patrullaje por bulevar Sarmiento y calle Mitre, donde identificaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta Honda Wave S 110 cc de color verde.

Durante el procedimiento, uno de los ocupantes se mostró hostil y se opuso al accionar policial. Al ser requisado, exhibió una billetera que contenía dinero en efectivo y, en el sector del monedero, un envoltorio de nylon transparente con sustancia de color blanco, el cual intentó ocultar, mostrándose nervioso y exaltado.

En ese momento, el individuo forcejeó con los uniformados y emprendió la fuga, siendo alcanzado y aprehendido a pocos metros del lugar. Posteriormente, se realizó un rastrillaje en el recorrido de huida, logrando hallar en calle Mariano Moreno, entre Mitre y López y Planes, otro envoltorio de nylon con sustancia polvorienta de similares características, presumiblemente cocaína.

Se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para las pericias correspondientes y se notificó al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y a la Oficina de Gestión Judicial de Las Toscas.

El hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737.