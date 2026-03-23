Acueducto Reconquista: Provincia avanza con el recambio de cañerías

El Gobierno de Santa Fe avanza con la reconstrucción del acueducto del norte provincial mediante el reemplazo de antiguas cañerías de PVC por ductos de mayor tecnología. Los trabajos se realizan a la altura de El Arazá, sobre la Ruta 40.

El Gobierno de la Provincia continúa con la reconstrucción del Acueducto Reconquista mediante el recambio de la antigua cañería del Ramal Oeste, una obra estratégica que permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable a distintas localidades del norte santafesino. Los trabajos se desarrollan a la altura de El Arazá, en cercanías de la Ruta Provincial 40, donde operarios avanzan con el reemplazo de los conductos que integran el sistema.

Durante una recorrida por el lugar, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión del gobierno provincial de sostener las inversiones en infraestructura hídrica. “Esta gestión del gobernador Maximiliano Pullaro no ha dudado en encarar las obras necesarias en el norte provincial. Que más localidades puedan recibir agua potable de calidad, apta para el consumo, es una prioridad”, afirmó.

El funcionario también remarcó el impacto de la obra pública en el empleo y en el desarrollo regional. “En un contexto económico nacional complejo, la Provincia sigue apostando a la obra pública. Estas obras, que muchas veces no se ven porque están bajo tierra, permiten llevar agua segura a miles de familias y al mismo tiempo generan trabajo”, señaló.



Durante la visita, Enrico estuvo acompañado por el senador Orfilio “Chacho” Marcón y el diputado Dionisio Scarpin. Allí subrayó además la importancia estructural del proyecto: “Desde hace muchos años estas poblaciones necesitan contar con agua de calidad y en cantidad proveniente de una fuente superficial como el río Paraná. Cuando asumimos el compromiso de realizar una obra, la llevamos adelante”.

En relación con las tareas en marcha, el ministro explicó que el proyecto contempla el reemplazo de la antigua cañería de PVC -que presentó problemas desde su puesta en funcionamiento- por un nuevo conducto de polietileno de alta densidad (PEAD), material que se instala mediante un sistema de termofusión que garantiza mayor continuidad y resistencia. “Hoy la obra presenta un avance del 70 % y permitirá transportar agua desde el Ramal Sur 1, cercano a la Ruta Nacional 11, hasta el cruce de las rutas provinciales 40 y 3”, detalló.

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento precisaron que este ramal constituye una derivación del acueducto troncal y permitirá extender el servicio de agua potable hacia el oeste del departamento General Obligado y el norte del departamento Vera.



Etapa final de los trabajos

Por su parte, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardin, explicó que la obra se encuentra en su tramo final. “Estamos en la última etapa del recambio, que abarca más de 45 kilómetros. Actualmente restan alrededor de cinco kilómetros para llegar al cruce de las rutas 40 y 3”, indicó.

La funcionaria señaló que, una vez concluida la obra, el sistema permitirá abastecer de agua potable a las localidades de Fortín Olmos, Toba y Km 302, en el departamento Vera. Además, el nuevo tendido garantizará el suministro en poblaciones del departamento General Obligado, como La Potasa, Nicanor Molinas y El Arazá, y se complementará con las obras que permitirán extender el servicio hasta Garabato.