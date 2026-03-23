Empresas santafesinas ganan terreno en Vaca Muerta

Más de 350 firmas de nuestra provincia ya son proveedoras de Vaca Muerta. A partir de un entramado productivo competitivo y una estrategia sostenida de articulación público-privada, Santa Fe avanza como pieza clave del sector energético nacional. Maximiliano Pullaro firmó un acuerdo con su par de Neuquén para integrar capacidades industriales y potenciar inversiones. En esta nota, dos ejemplos de empresas que ya hacen pie en Vaca Muerta.

Santa Fe consolidó en los últimos años una fuerte presencia en mercados internacionales gracias a la calidad y diversificación de su entramado productivo. Granos, carnes, alimentos, bebidas y manufacturas posicionaron a la provincia en el mundo. Hoy, ese mismo potencial se proyecta con fuerza dentro del territorio argentino, especialmente en el sector energético.



Aun sin ser una provincia petrolera, la industria santafesina demuestra competitividad para responder a las exigencias de la actividad hidrocarburífera, aportando bienes y servicios de alta complejidad. En ese marco, más de 350 empresas de la provincia ya participan como proveedoras en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, articuladas a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe. Este espacio resulta clave para generar vínculos estratégicos, promover la transferencia de conocimientos y fortalecer la inteligencia comercial del sector.



El crecimiento sostenido de esta inserción productiva tuvo un correlato institucional con la firma reciente de un acuerdo estratégico entre los gobiernos de Santa Fe y Neuquén, a través de Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa. El convenio impulsa la integración industrial entre ambas provincias, promueve inversiones y consolida un esquema de cooperación que potencia la participación santafesina en el desarrollo energético del país.



Haciendo pie en la Patagonia

Un ejemplo concreto de este proceso es la desarrolladora rosarina ZLT, que inauguró el Parque Industrial Vaca Muerta (PIVM), ubicado en Añelo, en una zona neurálgica para la producción energética. Se trata de un enclave estratégico de capitales santafesinos que facilita la radicación de empresas y mejora la logística operativa en el corazón del yacimiento.



El director de la firma, Gino Zavanella, subrayó el valor de esta articulación: “El Parque demuestra la integración productiva entre empresas santafesinas y neuquinas, y la capacidad de adaptarnos para insertarnos en la cadena de valor de Vaca Muerta. Es una muestra cabal de que el trabajo en conjunto funciona y genera resultados concretos”.



Asimismo, destacó el rol de la Mesa sectorial: “Es un espacio clave para tender redes y obtener acompañamiento. Ponemos el Parque a disposición de todas las empresas santafesinas que buscan mejorar su logística, ganar competitividad y acceder a nuevas oportunidades en Vaca Muerta”.



Otro caso relevante es el de Facorsa, empresa con casi 70 años de trayectoria en el diseño y fabricación de sistemas de refrigeración para motores industriales y maquinaria pesada, que avanza en su proceso de radicación en Neuquén.



Su titular, Alejandro Taborda, explicó: “Estamos avanzando en nuestra instalación en Neuquén para operar cerca de Vaca Muerta, optimizar tiempos de respuesta y fortalecer nuestro servicio de mantenimiento, además de formar técnicos locales. Nuestro objetivo es acompañar de manera más eficiente el crecimiento de la actividad en la región, y valoramos especialmente el apoyo del Gobierno de Santa Fe para dar este paso estratégico”.



Estos casos reflejan una tendencia consolidada: la industria santafesina amplía su escala y se integra a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. A través de inversión, innovación y cooperación institucional, Santa Fe fortalece su posicionamiento como actor clave en la cadena energética nacional.