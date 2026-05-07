Villa Ocampo: Denisse presenta una evolución favorable y se encuentra estable

Denisse Moreyra, la menor que resultó gravemente herida en el accidente ocurrido a finales de abril en Villa Ocampo, donde falleció su padre Orlando Moreyra, comenzó a mostrar signos de evolución favorable y actualmente se encuentra estable.

La joven permanece internada desde el siniestro vial y continúa bajo seguimiento médico, aunque en las últimas horas trascendió que su cuadro presenta una mejora inicial.

Días atrás, el Dr. Mansur había explicado la gravedad de las lesiones sufridas por la menor. «Tiene un traumatismo de cráneo grave, las próximas 72 horas serán cruciales».

Sus seres queridos continúan pidiendo oraciones.

Gentileza: Vía Libre