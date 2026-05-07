Las Toscas: Nuevas viviendas para afiliados del STIC en terrenos propios

El miércoles 6 de mayo se realizó en Las Toscas la presentación de ocho nuevas viviendas destinadas a afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero, construidas en terrenos propios. De ese total, cuatro unidades habitacionales corresponden a familias de la ciudad, mientras que las restantes se distribuyen en distintos puntos de la región.

El acto fue encabezado por el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez; el secretario general del STIC, Sergio Leopold; el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico; y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli. También estuvo presente Roald Báscolo, junto a autoridades provinciales.



La iniciativa, impulsada por el sindicato, representa un avance significativo en el acceso a la vivienda para sus afiliados, destacándose por la modalidad de construcción en terrenos propios, lo que fortalece el arraigo y la estabilidad de las familias beneficiadas.

El intendente Iván Sánchez destacó la importancia de acompañar este tipo de acciones impulsadas por el STIC, que contribuyen al desarrollo de la comunidad mediante el trabajo articulado con el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, con el objetivo de seguir promoviendo políticas habitacionales en la región.