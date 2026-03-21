Provincia relanzó Acuerdo Santa Fe Neumáticos con más cuotas y nuevos locales adheridos

El programa que en 2025 concretó 4.743 operaciones por $ 2.564 millones en más de 80 comercios, ahora suma 100 negocios en 29 localidades y ofrece financiación en hasta 12 cuotas sin interés. “Es una herramienta concreta que permite a las familias acceder a neumáticos y servicios de mantenimiento con condiciones accesibles, y a los comercios locales crecer en competitividad”, destacó el ministro Gustavo Puccini.

El Gobierno Provincial presentó en el marco del Salón del Automóvil que se lleva adelante en Ciudad Industria (Funes), una nueva etapa del programa Acuerdo Santa Fe-Neumáticos. La iniciativa busca promover las ventas, fomentar el consumo en comercios del rubro y garantizar precios de referencia en productos esenciales para la movilidad y la seguridad vial. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, dijo que “este acuerdo es una herramienta concreta que permite a las familias acceder a neumáticos y servicios de mantenimiento con condiciones accesibles, y a los comercios locales crecer en competitividad”.



En la edición 2025, el programa ofreció descuentos en servicios de alineación y balanceo y financiación en hasta 12 cuotas sin interés, logrando un impacto positivo en el sector vinculado al mantenimiento vehicular. El balance arrojó más de 4.700 operaciones, con un ticket promedio superior a los $ 500.000, consolidando la integración de las gomerías dentro de la política de consumo y apoyo a comercios locales.



La nueva etapa 2026 amplía su alcance con más de 100 locales adheridos en 29 localidades de la provincia y la posibilidad de financiar compras en hasta 12 cuotas sin interés con Banco de Santa Fe, operando con Billetera Santa Fe, en hasta 6 cuotas sin intereses a través del Banco Municipal, o con Banco Nación, en cuotas con bajo interés.

Más beneficios para los comercios

Además de los beneficios para las familias, el programa incorpora en esta nueva etapa, líneas crediticias con tasas bonificadas para los locales, a través de convenios con entidades bancarias, que permitirán sostener el stock y mejorar la competitividad del sector.



El secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, destacó que “Santa Fe es la única provincia que lleva adelante un proceso de esta magnitud. En este acuerdo hay dos compromisos centrales: el precio y el abastecimiento. Por eso trabajamos junto a los comercios y entidades financieras para que los santafesinos tengan acceso a productos y servicios esenciales con condiciones claras y sostenibles, y para que los comerciantes cuenten con créditos que les permitan seguir creciendo”.



Con esta ampliación, el programa se consolida como parte de la política que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la producción, la inversión y el empleo en la provincia, integrando a las gomerías y casas de neumáticos dentro de una estrategia que beneficia a los actores de la cadena de consumo.

Conectividad con la F1

En el mismo espacio del Salón del Automóvil, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” presentó su propuesta de vuelo chárter directo a San Pablo para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en noviembre de 2026. El servicio incluye vuelo, alojamiento y entradas, y busca reforzar la conectividad internacional de la ciudad, integrando a Rosario en la agenda de eventos deportivos de alcance global y consolidando su rol estratégico en el desarrollo turístico y productivo de la región.