Villa Ocampo: Merino aclaró el conflicto entre inspectores y el Instituto General Manuel Obligado

El secretario de Gobierno y Participación de Villa Ocampo sostuvo que “no existió ninguna denuncia”, sino una exposición vinculada a un procedimiento realizado fuera del establecimiento educativo. También afirmó que el conflicto “ya quedó subsanado” entre las partes.

En la mañana del miércoles 6 de mayo, durante una entrevista radial, el secretario de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Villa Ocampo, Miguel Merino, se refirió públicamente al inconveniente ocurrido días atrás entre inspectores de tránsito y personal del Instituto General Manuel Obligado, situación que generó repercusión en la comunidad educativa y social.

Merino explicó que decidió brindar aclaraciones debido a la sensibilidad del tema, teniendo en cuenta que involucra tanto al Estado municipal como a una institución educativa de la ciudad.

En ese contexto, el funcionario fue contundente al remarcar que “no existe denuncia”, y aclaró que lo sucedido corresponde únicamente a una exposición realizada tras un procedimiento llevado adelante en inmediaciones del establecimiento educativo, donde fue retenido un motovehículo conducido por un menor de edad.

“El procedimiento se dio en las afueras del colegio y derivó en una situación que generó distintas interpretaciones. Nosotros queremos dejar en claro que actualmente no están habilitados los operativos de tránsito fuera de los establecimientos educativos”, explicó Merino.

Asimismo, señaló que los inspectores actuaron conforme al procedimiento que consideraron correcto y que, del mismo modo, las autoridades del Instituto General Manuel Obligado también reaccionaron entendiendo que se trataba de un alumno de la institución.

El secretario de Gobierno indicó además que, posteriormente, desde el municipio se revisó la exposición realizada y se efectuaron correcciones en relación a algunas expresiones que hacían referencia a presuntos malos tratos o faltas de respeto hacia la directora del establecimiento.

“Se hizo una rectificación porque esas situaciones en realidad no existieron. Las cuestiones quedaron subsanadas y entendemos el accionar de ambas partes”, expresó el funcionario durante la entrevista.

Merino también aprovechó la oportunidad para remarcar que la política de tránsito impulsada por la Municipalidad no tiene un fin recaudatorio, sino preventivo y de concientización.

“Sabemos que muchos chicos utilizan motocicletas para estudiar y nunca el objetivo es perjudicarlos, pero también debemos entender que hay vidas humanas en juego. Lo que buscamos es generar conciencia y un cambio cultural en materia de tránsito”, afirmó.

Finalmente, destacó que desde el área de Inspectoría observan respuestas positivas por parte de la comunidad en cuanto al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito, aunque reconoció que se trata de un proceso que requiere tiempo y continuidad.

“Es un trabajo progresivo, pero creemos que está dando resultados positivos”, concluyó Merino.

Gentileza: Antonio Paré