Vacunación Antigripal: Provincia vacunó a más de 82 mil santafesinos en los primeros nueve días de campaña

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe registró un incremento del 234,9 % en las aplicaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Tras completarse la distribución de la primera tanda de dosis enviadas por Nación, el operativo continuará de manera progresiva a medida que se reciban nuevos envíos.

El Gobierno de Santa Fe alcanzó un récord de 82.471 dosis de vacunas antigripales aplicadas en todo el territorio provincial durante los primeros nueve días de la campaña 2026. La cifra representa un crecimiento exponencial en comparación con el inicio del operativo en 2025, cuando se habían administrado 24.626 vacunas en un plazo similar, lo que demuestra una alta adherencia de la población y una respuesta eficiente de los equipos de salud.



La actual campaña se desarrolla de manera progresiva y dinámica, sujeta a la disponibilidad de los insumos que envía el Gobierno Nacional, que este año decidió adelantar el cronograma de inmunización. En este sentido, la Provincia ya distribuyó la totalidad de las dosis recibidas hasta el momento, incluyendo el stock de reserva disponible, y solicitó la reposición de más dosis para dar continuidad al cronograma en los centros de salud y hospitales con vacunatorio.



La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, destacó el alcance del operativo y el compromiso del personal sanitario. Al respecto, la funcionaria señaló que “siguiendo los lineamientos de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, de fortalecer la prevención como eje central de nuestra gestión, destacamos la tarea de los equipos de salud para dar respuesta a la gran cantidad de personas que se acercaron a los efectores desde el primer día”. Asimismo, la directora remarcó que el volumen de inmunizaciones alcanzado permitirá mejorar los niveles de cobertura en sectores críticos.



“Estamos muy conformes con la respuesta ciudadana, ya que el personal de salud, los trabajadores esenciales y los grupos de riesgo inmunizados reducen significativamente la posibilidad de sufrir complicaciones graves, hospitalizaciones o secuelas derivadas de la influenza”, subrayó Chumpitaz.

Números

En cuanto al detalle de las aplicaciones realizadas en estos primeros nueve días de campaña, la mayor cantidad de dosis se concentró en los mayores de 65 años con 30.710 aplicaciones, seguidos por el personal de salud con 21.896 y la población de 9 a 64 años con factores de riesgo, que sumó 18.224 inmunizados. Asimismo, se registraron 3.879 dosis en niños de 6 meses a 2 años; 3.251 en embarazadas; 2.848 en personal esencial; 1.441 en niños de 2 a 8 años y 222 aplicaciones correspondientes a puérperas.



Finalmente, las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación está destinada específicamente a los grupos con mayor vulnerabilidad -incluyendo a quienes padecen enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes u obesidad-, y que el operativo seguirá avanzando de manera sucesiva en todos los vacunatorios de la provincia a medida que ingresen nuevas partidas al territorio santafesino.