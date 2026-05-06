Pullaro: “Este norte que siempre fue postergado para nosotros es el norte priorizado”

El gobernador encabezó en Reconquista la entrega de 57 viviendas y destacó el avance de obras estratégicas como la tercera vía con Avellaneda. Aseguró que la Provincia impulsa “la mayor inversión de la historia” en el norte santafesino y reivindicó la obra pública como motor de desarrollo y empleo en un contexto económico adverso.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este martes 57 viviendas en la ciudad de Reconquista y ratificó el enfoque de su gestión en el desarrollo del norte provincial, al que definió como una región históricamente relegada que ahora es priorizada.



Las unidades habitacionales, construidas en el loteo Belén, lindero al barrio Virgen de Guadalupe, forman parte de un plan más amplio de 212 viviendas que se ejecuta por etapas. En 2025 se habían entregado otras 34. “Estas viviendas tuvieron muchas idas y vueltas, y el Estado provincial hizo un esfuerzo muy grande para concretar esta segunda etapa, porque sabemos que hay una necesidad muy importante en toda la provincia”, afirmó el mandatario.



Durante el acto, Pullaro repasó el inicio de su gestión y señaló que se encontraron “con problemas económicos y de infraestructura” que obligaron a redefinir prioridades. En ese marco, destacó la decisión de impulsar un plan integral de obras que incluye la reparación de rutas y proyectos largamente postergados, como la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda.



“Esta obra, que va a unir ambas ciudades, fue esperada durante mucho tiempo y hoy empieza a hacerse realidad. Este norte, que siempre fue postergado, para nosotros es el norte priorizado y concentra la mayor inversión de la historia por parte del Gobierno Provincial”, subrayó.



El gobernador también vinculó la política de obra pública con el sostenimiento del empleo. “Ahorramos cada peso para invertir en infraestructura, porque es desarrollo, igualdad y trabajo. En un momento muy difícil a nivel nacional, hoy en Santa Fe hay 40.000 personas que viven de la obra pública provincial”, aseguró. Además, se comprometió a avanzar en un plan habitacional de mayor escala, una vez finalizadas las obras en curso.



Participaron el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot; el diputado provincial, Dionisio Scarpin, y el director de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte, además de concejales, autoridades provinciales, municipales, y presidentes comunales.

Cuidar los recursos de los santafesinos

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la administración de los recursos y el impacto de las inversiones: “Cuidamos el dinero de los santafesinos para que vuelva en obras. Cuando hay una gestión transparente, estas obras son posibles”.



Por su parte, el secretario de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, recordó que el proyecto habitacional atravesó distintas interrupciones antes de ser retomado por la actual gestión. “Era un plan que se había paralizado y se consideraba inviable. Desde el inicio decidimos reactivarlo y garantizar que todos los programas de vivienda estén en ejecución”, explicó.



El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, valoró la continuidad del programa y el impacto en la comunidad. “Este plan generó enormes expectativas y hoy ya estamos en una tercera etapa, con muchas familias que pudieron acceder a su casa propia”, señaló.



Las viviendas entregadas corresponden a la segunda etapa de un plan que había sido abandonado por la gestión de Omar Perotti, y que la actual encabezada por Pullaro decidió retomar con una inversión que supera los 25.000 millones de pesos. El complejo se ubica en el sector delimitado por Pasaje Público 72/74, Calle Pública Nº 74, Calle Nº 57 y Calle Nº 63.

La tercera vía



Antes del acto, las autoridades recorrieron la obra de la tercera vía Reconquista-Avellaneda, una intervención clave para mejorar la conectividad entre ambas ciudades. El proyecto cuenta con un presupuesto de 15.896 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 24 meses.



La obra contempla un camino pavimentado, un puente de 210 metros sobre el arroyo Del Rey, bicisendas y veredas. El trazado comenzará en la intersección de Ireneo Faccioli y 27 de Abril, en Reconquista, donde se construirá una rotonda de acceso, continuará con un tramo inicial de 400 metros de pavimento, cruzará el curso de agua y se extenderá otros 200 metros hasta una segunda rotonda en Avellaneda, en el cruce de calle 2 con las calles 121 y 21.



Se trata de una de las intervenciones más relevantes en materia de infraestructura vial para el norte santafesino, con impacto directo en la circulación, la integración urbana y el desarrollo productivo de la región.