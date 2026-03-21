Florencia: Aprehenden a un joven por hurto tras viralización de un video

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la ciudad de Florencia en el marco de una causa por hurto, luego de que el hecho tomara estado público a través de un video difundido en redes sociales.

La intervención se originó cuando personal de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX tomó conocimiento de las imágenes, en las que se observaba a un joven ingresando a un local comercial ubicado sobre calle Estanislao López al 400, aproximadamente, y sustrayendo dinero en efectivo desde un monedero que se encontraba en una silla de ruedas ortopédica dentro del establecimiento.

Los uniformados se hicieron presentes en el lugar y se entrevistaron con el propietario del comercio, quien manifestó que el hecho ocurrió el domingo 15 de marzo de 2026, entre las 10.30 y las 11.30 horas, y que fue registrado por las cámaras de seguridad del local. Según indicó, el monto sustraído sería de aproximadamente 65.000 pesos.

Asimismo, el damnificado agregó que, posteriormente, la abuela del joven se presentó y realizó la devolución de 50.000 pesos.

Con los datos recabados, el personal policial se dirigió al domicilio del presunto autor, ubicado en barrio Santa Rita, donde tras informarle el motivo de la presencia policial, procedieron a su aprehensión por el delito de hurto.

Se dio intervención al fiscal en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.