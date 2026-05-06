Funcionarios locales participaron en jornadas de capacitación sobre gestión pública y herramientas digitales en Malabrigo

El secretario de Gobierno, Miguel Merino, y la responsable del Área de Proyectos, Lorena Corgniali, participaron el pasado martes en la ciudad de Malabrigo de dos importantes jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la gestión pública y el uso de herramientas digitales.

En primer lugar, formaron parte de la capacitación “Líderes para la democracia local: camino a la transformación digital”, una propuesta destinada a gobiernos locales de la región que abordó aspectos clave del marco presupuestario y financiero, el proceso de digitalización provincial y el uso de plataformas para la gestión de programas y fondos. Asimismo, se trabajó sobre criterios para una rendición de cuentas transparente, contemplando aspectos formales y legales.

Posteriormente, participaron de la jornada “Gestiones Digitales del RPJEC”, orientada a entidades civiles, donde se presentó el funcionamiento del nuevo Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos. Este organismo, de carácter 100% digital, busca unificar procesos y facilitar trámites mediante un sistema más ágil, accesible y transparente.



Ambas actividades se desarrollaron en la ciudad de Malabrigo y forman parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y modernización del Estado, promoviendo herramientas que mejoren la eficiencia en la gestión pública y el vínculo con la comunidad.

Desde el gobierno local destacaron la importancia de este tipo de instancias de formación, que permiten incorporar conocimientos y herramientas para optimizar la administración y acompañar los procesos de innovación en el ámbito público y de las organizaciones civiles.