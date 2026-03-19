Senadores recibieron a Ministros para evaluar tres importantes proyectos de ley

Se trata de la prohibición de toda actividad relacionada al cuidado de vehículos en la vía pública; de la modificación del art.66 del del Código Procesal Penal Juvenil; y de la adhesión a la Ley Nacional 27786: Organizaciones criminales.

En la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, senadores provinciales recibieron al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el análisis de tres proyectos de ley con miras a su pronto tratamiento en la Cámara Alta.

La reunión fue encabezada por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig. También estuvieron presentes los senadores Ciro Seisas, Julio Garibaldi, Rodrigo Borla, Esteban Motta, Orfilio Marcón, Leonardo Diana, Hugo Rasetto, Raúl Gramajo, Alcides Calvo y la senadora Leticia Di Gregorio. Además, asistieron al encuentro las diputadas Ximena Sola y Silvana Di Stéfano, y los diputados José Corral, Dionisio Scarpín, Marcelo González y Germán Scavuzzo.

«Espacio de diálogo y trabajo conjunto»

En ese marco, Michlig valoró la presencia de los ministros, legisladores y legisladoras, y destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto: “Agradecemos la participación de todos los funcionarios y legisladores presentes, porque este tipo de encuentros refleja claramente el camino del diálogo y el consenso como herramientas fundamentales para avanzar en leyes que sean efectivas y respondan a las necesidades de la provincia”.

Asimismo, subrayó que “el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado permite enriquecer cada iniciativa y consolidar normas que contribuyan al mejor funcionamiento institucional y al bienestar de todos los santafesinos”.

Proyectos abordados

Los proyectos en cuestión son el de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27786: Organizaciones criminales, presentado por la diputada Ximena Sola; el proyecto para establecer la prohibición en todo el territorio de la Provincia de toda conducta o actividad relacionada al cuidado de vehículos en la vía pública, del senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; y el Mensaje del Poder Ejecutivo N°36 que busca modificar el artículo 66 de la Ley 14228: Código Procesal Penal Juvenil.