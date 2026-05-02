De qué se trata StopApuestas: la app para que las familias puedan cuidar a sus hijos en el mundo digital

El Gobierno de Maximiliano Pullaro lanzó una herramienta gratuita que permite acompañar el uso del celular por parte de niños y adolescentes y prevenir el acceso a contenidos riesgosos. La herramienta se basa en la vinculación entre el dispositivo del adulto responsable y el del menor. A partir de allí, los padres pueden definir qué contenidos están habilitados y cuáles no.

El crecimiento de las apuestas online entre menores y el uso cada vez más temprano de celulares por parte de niños y adolescentes configuran una problemática nueva, compleja y en expansión. Frente a ese escenario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza con herramientas concretas para acompañar a las familias en el cuidado de sus hijos en entornos digitales.



En ese marco, se desarrolló “StopApuestas”, una aplicación de control parental que permite prevenir el acceso a plataformas de juego ilegal y otros contenidos inapropiados, a partir de un sistema simple que pone a los adultos a cargo del uso digital de los menores.



Hoy, gran parte de la vida cotidiana de chicos y adolescentes transcurre en internet. Redes sociales, juegos online y plataformas digitales forman parte de su día a día. Pero en ese mismo entorno también aparecen riesgos concretos: apuestas ilegales, violencia digital, grooming y exposición a contenidos no aptos para su edad.



Frente a esta realidad, StopApuestas propone un cambio de enfoque. No se trata solo de bloquear contenidos peligrosos, sino de generar desde el inicio un entorno digital seguro y supervisado. La problemática es tan actual y está tan vigente, que tan sólo en las primeras 48 horas, las app tuvo más de 1.000 descargas.

¿Cómo funciona?

La herramienta se basa en la vinculación entre el dispositivo del adulto responsable y el del menor. A partir de allí, los padres pueden definir qué contenidos están habilitados y cuáles no.



A diferencia de otros sistemas tradicionales, la app utiliza un modelo de “lista blanca”: todo el contenido está restringido por defecto y solo se habilitan aquellas páginas y aplicaciones previamente autorizadas.

Actualmente, el sistema incluye más de 400 sitios web y 200 aplicaciones seguras, y permite además personalizar los accesos según las decisiones de cada familia.

Entre sus principales funciones, permite:

bloquear automáticamente sitios de apuestas online

restringir redes sociales y aplicaciones

monitorear el uso del dispositivo

recibir alertas ante intentos de acceso a contenidos no habilitados

Una respuesta a un problema actual

Distintos relevamientos advierten que uno de cada cuatro adolescentes participó alguna vez en apuestas online, muchas veces a través de plataformas ilegales y sin controles. A esto se suma el uso intensivo de celulares a edades cada vez más tempranas, lo que amplía la exposición a riesgos en el entorno digital.

En ese contexto, el Gobierno Provincial impulsa una política que combina innovación tecnológica y prevención, con el objetivo de brindar herramientas concretas a las familias.



El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares remarcó la importancia de acompañar a las familias en este nuevo escenario: “Hoy la vida de los chicos transcurre en gran parte en el mundo digital, en el barrio digital, como lo hemos llamado. Como Estado tenemos la responsabilidad de brindar herramientas para que las madres y los padres puedan cuidar a sus hijos también en ese entorno”.



Además, el funcionario, agregó: “No podemos mirar para otro lado frente al crecimiento de las apuestas online en menores. Tenemos que actuar con decisión, con innovación y poniendo siempre en el centro el cuidado de nuestros chicos”.

Para descargar



Quienes quieran descargar la app para comenzar a proteger a sus hijos pueden hacerlo en los siguientes links:

Apple (iOS):

App Mayor: https://apps.apple.com/ar/app/stopapuestas-mayor/id6755892470?l=en-GB

App Menor: https://apps.apple.com/ar/app/stopapuestas-menores-de-edad/id6755893618?l=en-GB

Android:

App Mayor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.tutor&pcampaignid=web_share

App Menor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.minor&pcampaignid=web_share