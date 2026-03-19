Ruta Nacional 11: Scarpin advirtió sobre la crítica situación y defendió el regreso del sistema de peajes

El diputado provincial Dionisio Scarpin brindó una entrevista exclusiva en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde analizó el estado de la Ruta Nacional 11, la próxima licitación para su mantenimiento y el rol que debe asumir el Estado nacional.

En la mañana del miércoles 18 de marzo, el diputado provincial Dionisio Scarpin dialogó en forma exclusiva en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite a través del Grupo de Medios Jaaukanigás, donde se refirió a la situación actual de la Ruta Nacional 11, una de las principales arterias viales del norte santafesino.

Durante la entrevista, el legislador remarcó que el deterioro de la ruta es una preocupación constante para los habitantes de la región, ya que representa prácticamente el único corredor de comunicación terrestre en gran parte del norte provincial.

“Es un tema que nos preocupa mucho, porque es nuestro principal medio de comunicación. No tenemos tren ni avión, por lo tanto dependemos de la Ruta 11 para movernos”, expresó.

Scarpin realizó además un repaso histórico de las diferentes etapas que atravesó la ruta en las últimas décadas, recordando que ya en los años 80 presentaba graves problemas de infraestructura. También mencionó los distintos modelos de gestión que se implementaron con el paso de los gobiernos nacionales.

En ese contexto, el diputado consideró que la posibilidad de volver a un sistema de concesión con peaje podría ser una alternativa viable para garantizar el mantenimiento del corredor vial.

“Si uno mira la experiencia de otros países como Chile, Uruguay, Brasil o incluso Estados Unidos, el sistema de concesión con peaje ha funcionado bien para mantener las rutas en condiciones”, señaló.

Licitación clave en mayo

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la licitación prevista para el 18 de mayo, que buscará adjudicar el mantenimiento y explotación de distintos tramos de rutas nacionales, entre ellas la Ruta 11.

Sin embargo, Scarpin reconoció que existen dudas sobre el interés que pueda generar el proceso entre las empresas privadas.

“Hay que ver si aparecen empresas interesadas. Rutas como Rosario–Buenos Aires tienen mucho tránsito y son más atractivas. La Ruta 11 tiene movimiento importante, pero no al mismo nivel, y eso puede influir en la ecuación económica de las concesionarias”, explicó.

El legislador también alertó que los pliegos de concesión no contemplan grandes obras estructurales, como rotondas o ampliaciones, al menos durante los próximos años, lo que limita las posibilidades de mejoras profundas.

El amparo judicial que impulsó trabajos

Durante la charla radial, Scarpin recordó además el amparo judicial que presentó en 2024 ante la Justicia Federal, lo que obligó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional a realizar tareas de reparación en algunos tramos de la ruta.

Según explicó, actualmente el sector entre Avellaneda y Resistencia presenta mejores condiciones debido a trabajos de repavimentación que se vienen ejecutando, aunque aclaró que el estado general del corredor aún dista de ser el ideal.

Responsabilidades del Estado

Finalmente, el diputado remarcó que cada nivel de gobierno debe hacerse cargo de las obras que le corresponden.

“Las rutas nacionales son responsabilidad de la Nación, las provinciales de la provincia y las calles de las ciudades de los municipios. Para eso existen los impuestos que cada ciudadano paga”, sostuvo.

Scarpin concluyó señalando que mantener la Ruta 11 en condiciones seguras es fundamental para la producción, el transporte y la vida cotidiana de miles de santafesinos que dependen de este corredor estratégico.

Gentileza: Antonio Paré