Santa Fe impulsa una nueva Ronda de Comercio Interior para ampliar mercados, generar empleo y fortalecer la producción

Es la cuarta de este tipo que realiza la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y en esta oportunidad se convocó a participar a la provincia de Entre Ríos. Se realizará el 27 de mayo en la ciudad de Santa Fe. Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 20 de mayo.

El Gobierno de la Provincia realizará la cuarta Ronda de Comercio Interior de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, un evento consolidado como herramienta para ampliar mercados y generar empleo; con la participación de la provincia de Entre Ríos, en rubros estratégicos, para reafirmar el compromiso de integración de la Región Centro.



El encuentro, que es organizado junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades adheridas, se realizará el miércoles 27 de mayo, de 8.30 a 17, en La Redonda, Salvador del Carril y Belgrano, ciudad de Santa Fe.



En esta oportunidad, se convoca a supermercados, distribuidores, industrias del consumo masivo, empresas madereras, fabricantes de muebles, firmas de refrigeración y equipamiento, y a todos los actores que forman parte de estas cadenas de valor. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 20 de mayo aquí.



En esta edición se pondrá en valor la complementariedad productiva de la Región Centro, destacando la fortaleza de Santa Fe en muebles, equipamiento de frío y hornos, y el aporte estratégico de Entre Ríos en la industria de la madera y en la presencia de compradores de cadenas de valor específicas.



La iniciativa, organizada en el marco de una política activa de integración y desarrollo, busca potenciar vínculos entre empresas de sectores estratégicos, promover la articulación de cadenas de valor y generar nuevas oportunidades de negocio que impacten directamente en el crecimiento económico y la generación de empleo.



Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que es “es una oportunidad concreta para que nuestras empresas crezcan. No hablamos de encuentros solamente: hablamos de más ventas, más proveedores y más trabajo. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia, con decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y gestión permanente”.



Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, subrayó: “Santa Fe lleva adelante esta iniciativa e invita a Entre Ríos a ser protagonista. Estas herramientas generan encuentros reales entre quienes producen, distribuyen y comercializan. Cuando el Estado ordena, articula y acerca, las oportunidades aparecen y se traducen en actividad económica”.