Marcón informó que Provincia transferirá $50.000.000 del FANI para 8 escuelas

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe otorgó partidas del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un total de más de $ 50.000.000 destinados a 8 establecimientos educativos del departamento General Obligado. El miércoles 25 de marzo se harán las respectivas transferencias a las escuelas beneficiarias.
Según detalle:
- $ 19.976.000, ESCUELA 1312, de LAS GARZAS.
- $ 19.939.000, ESCUELA 741, de EL ARAZÁ.
- $ 1.911.000, ESCUELA 1305, de RECONQUISTA.
- $ 3.758.000, ESCUELA 1236, de RECONQUISTA.
- $ 820.000, JARDÍN de INFANTES 61, de RECONQUISTA.
- $ 1.395.000, ESCUELA EEMPA 1020, de RECONQUISTA.
- $ 1.365.000, ESCUELA 863, de VILLA GUILLERMINA.
- $ 960.000, PROFESORADO
63, de LAS TOSCAS.