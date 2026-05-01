Villa Ocampo: Se realizará el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar del acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, que se llevará a cabo el próximo lunes 4 de mayo, a las 18:30 horas, en Plaza Belgrano.

Este significativo evento contará con la participación de estudiantes de tercer año de las escuelas secundarias de la ciudad, quienes asumirán el compromiso de respetar y defender los valores democráticos y los derechos que rigen nuestra vida en sociedad.

La Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional representa un momento fundamental en la formación ciudadana de los jóvenes, reafirmando principios como la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto por las instituciones.

Desde el Municipio se destaca la importancia de este tipo de actos, que fortalecen la identidad democrática y el compromiso con la construcción de una sociedad más justa y participativa.

Se invita a vecinos y vecinas a acompañar este importante momento.