Las Toscas fue sede del primer taller de compostaje comunitario y domiciliario

Las Toscas dio un paso importante en materia ambiental con la realización del primer taller de compostaje comunitario y domiciliario, llevado a cabo en Casa Inclusión. La jornada comenzó a las 9 horas con el taller de compostaje comunitario, destinado a instituciones, mientras que a las 11 horas se desarrolló el taller de compostaje domiciliario, abierto a vecinos y público en general. Ambas se enmarcan en el ciclo de capacitaciones “Gestión de residuos y compostaje”, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

El encuentro contó con la presencia del Intendente Iván Sánchez, el secretario de Desarrollo Productivo, Damián Cremona, integrantes del gabinete municipal, concejales, y el equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, conformado por Marcelo Bargellini, Cecilia Aguiar y Juan Pablo Robledo, coordinador de la delegación de la zona norte. También participaron instituciones intermedias, docentes y estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.



En este marco, el Intendente destacó la importancia de este tipo de capacitaciones “para promover una ciudad más comprometida con el ambiente, fomentando hábitos responsables en la gestión de residuos y el compostaje, tanto a nivel comunitario como en los hogares”. Además, anunció que próximamente se avanzará en la implementación de la separación de residuos en origen en cada hogar, en articulación con la Planta GIRSU de Villa Ocampo, resaltando el compromiso del gobierno local con las políticas ambientales y el trabajo conjunto con la provincia.



La jornada concluyó con una activa participación de los asistentes, quienes pudieron intercambiar experiencias y adquirir herramientas prácticas para la implementación del compostaje en sus hogares e instituciones.