Cotelvo: Fallecimiento de Gisela Andrea Estefania Insaurralde, a los 34 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Gisela Andrea Estefania Insaurralde a los 34 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray Mamerto Esquiu 1255 de nuestra Ciudad.

Sepelio hoy jueves a las 16:30hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Gisela Andrea Estefania Insaurralde , que en paz descanse.

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