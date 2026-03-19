Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Gisela Andrea Estefania Insaurralde a los 34 años.
Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray Mamerto Esquiu 1255 de nuestra Ciudad.
Sepelio hoy jueves a las 16:30hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.
Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Gisela Andrea Estefania Insaurralde , que en paz descanse.
Cotelvo: Fallecimiento de Gisela Andrea Estefania Insaurralde, a los 34 años
Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Gisela Andrea Estefania Insaurralde a los 34 años.