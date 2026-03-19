Villa Ocampo: Refuerzan controles de tránsito y lanzan campaña de concientización

El jefe de Inspectoría de la Municipalidad de Villa Ocampo brindó una entrevista en el programa “Modo Berni”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde detalló las primeras acciones del área y el programa de concientización que impulsa la gestión del intendente Cristian Marega.

En la tarde del miércoles 18 de marzo, el flamante jefe de Inspectoría Municipal de Villa Ocampo, Luis Cinzone, fue entrevistado en el programa “Modo Berni”, espacio radial que se emite por El Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó detalles sobre el trabajo que se viene desarrollando en el área y los objetivos que se plantean en materia de tránsito, orden urbano y educación vial.

Cinzone explicó que su designación representa un nuevo desafío dentro de la gestión municipal, destacando que su tarea estará centrada principalmente en generar conciencia ciudadana y fortalecer el respeto por las normas de tránsito.

“Es un desafío importante que asumí con mucho compromiso. La ciudad necesita orden y ese orden comienza con el respeto a las normas”, expresó.

Concientización antes que sanciones

El funcionario indicó que actualmente se está llevando adelante una etapa de concientización progresiva, destinada a que los vecinos comprendan la importancia de cumplir con las normas antes de aplicar sanciones más estrictas.

Entre los principales puntos que se controlan se encuentran:

Uso obligatorio de casco en motociclistas

Luces encendidas en motos y automóviles

Carnet de conducir vigente

Seguro obligatorio

Documentación del vehículo

Cinzone remarcó que el objetivo no es recaudar mediante multas, sino prevenir accidentes y generar responsabilidad vial.

“Hay cosas que no se negocian, como el casco o las luces, porque estamos hablando de cuidar vidas”, sostuvo.

Controles más firmes con menores

Durante la entrevista también explicó que los menores de edad que conduzcan vehículos no entran en la etapa de concientización, ya que la normativa vigente establece medidas directas.

En esos casos, los inspectores proceden a:

Labrar el acta correspondiente

Retener el vehículo

Convocar a los padres o responsables

“Es una ley provincial y nuestras ordenanzas son claras. Si un menor conduce, el vehículo debe ser retenido”, señaló.

Trabajo en equipo y presencia en la ciudad

Cinzone informó que el área cuenta actualmente con 14 inspectores, organizados en turnos rotativos para cubrir distintos sectores de la ciudad.

El funcionario también destacó la importancia de respaldar al personal que trabaja en la calle, un rol que muchas veces genera conflictos con algunos vecinos.

“Es un trabajo difícil, porque el inspector está muy expuesto. Siempre hay gente que está de acuerdo y otra que no, pero el objetivo es ordenar la ciudad con respeto y educación”, afirmó.

Educación vial para jóvenes

Uno de los proyectos que se implementará próximamente será un programa educativo sobre normas de tránsito, que comenzará el 11 de abril.

La iniciativa incluirá:

Charlas en escuelas

Talleres junto a la Guardia Urbana

Actividades prácticas para estudiantes

El objetivo es incorporar la educación vial desde edades tempranas, fomentando hábitos responsables en la circulación.

Un llamado a la comunidad

Finalmente, Cinzone pidió el acompañamiento de la ciudadanía para que las medidas puedan tener resultados positivos.

“El orden en una ciudad no depende solo de los inspectores. Depende de que cada vecino entienda que respetar las normas es cuidarse a sí mismo y también a los demás”, concluyó.

Gentileza: Antonio Paré