El diputado Peralta brindó detalles sobre el caso del fiscal de Vera y aspectos de la nueva ley de municipios

El diputado provincial Emiliano Peralta brindó detalles sobre la suspensión preventiva del fiscal de Vera y adelantó aspectos clave de la nueva ley de régimen municipal que se debate en la Legislatura de Santa Fe.

En la mañana del miércoles 18 de marzo, durante una entrevista en el programa “Estilo Propio”, que se emite por El Grupo de Medios Jaaukanigás, el diputado provincial Emiliano Peralta brindó precisiones sobre la decisión tomada por la Cámara de Diputados respecto al fiscal de Vera Leandro Benegas, además de referirse al avance de la nueva ley de régimen municipal que se debate en la Legislatura santafesina.

En primer lugar, el legislador aclaró que Benegas no fue removido del cargo, sino que actualmente se encuentra bajo una suspensión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

Peralta explicó que el procedimiento disciplinario se inició el año pasado, pero que el caso presenta una particularidad: no se trata de un reproche por su desempeño institucional como fiscal, sino por una acusación penal directa en su contra.

Según detalló el diputado, el fiscal fue imputado por delitos de extrema gravedad, entre ellos abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, motivo por el cual la Comisión de Acuerdos decidió reactivar el proceso disciplinario y disponer su suspensión preventiva con el 50% de sus haberes, hasta que la Justicia determine su situación penal.

“Hoy Benegas sigue siendo fiscal, pero está suspendido. La decisión final sobre su continuidad dependerá del resultado del proceso judicial”, explicó Peralta.

En ese sentido, indicó que si la Justicia determina una condena o se llega a un procedimiento abreviado, la Legislatura podría avanzar con su remoción definitiva del cargo.

Debate sobre fueros y prisión preventiva

Durante la entrevista también se refirió a la discusión jurídica sobre los fueros del fiscal. Peralta sostuvo que, según la legislación provincial vigente, los fiscales de distrito no cuentan con inmunidad de arresto, por lo que, a su entender, la prisión preventiva podría haberse dispuesto desde el inicio del proceso.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió dictar la prisión preventiva, medida que se adopta cuando existe riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación o posibilidad de presión sobre testigos.

Cambios en el régimen municipal de Santa Fe

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el proyecto de reforma del régimen municipal, que ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

Peralta explicó que la iniciativa busca modernizar la antigua ley de municipios y comunas, adecuándola a la nueva Constitución provincial.

Entre los cambios más importantes se destaca que las comunas dejarán de existir a partir del año 2027, pasando todas las localidades a tener intendentes y estructuras municipales.

Además, los municipios de más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, lo que les permitirá establecer sus propias normas de organización institucional.

En el caso de Villa Ocampo, que supera los 20.000 habitantes, el diputado señaló que la ciudad está en condiciones de dictar su carta orgánica, lo que le permitiría definir su propio esquema institucional.

De no hacerlo, se aplicará la ley provincial que establece, entre otros puntos, que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrán concejos municipales de siete miembros, lo que implicaría sumar un concejal más en la ciudad.

Una reforma que aún puede modificarse

El legislador remarcó que el proyecto aún se encuentra en debate dentro de las comisiones legislativas y que podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

“Estamos analizando el proyecto en comisión y seguramente habrá ajustes. Es una ley importante porque ordena el funcionamiento institucional de los municipios para los próximos años”, concluyó.

Gentileza: Antonio Paré