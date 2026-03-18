Prisión preventiva para un hombre y una mujer por narcomenudeo en Reconquista

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre y de una mujer investigados por vender droga al menudeo en Reconquista.

Así fue resuelto a partir de un pedido del fiscal Sebastián Galleano en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses. Los imputados fueron detenidos en un allanamiento realizado el jueves de la semana pasada en una vivienda del asentamiento barrio Virgen de Guadalupe. El hombre deberá cumplir la cautelar en dependencias del Servicio Penitenciario, mientras que a la mujer se le impuso la medida bajo modalidad domiciliaria.

Un hombre de 20 años y una mujer de 49 años, cuyas iniciales son EDL y EMG respectivamente, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por la venta de droga al menudeo en Reconquista. Así lo dispuso el juez Martín Gauna Chapero a raíz de un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano, quien representó al MPA en la audiencia de medidas cautelares.

“Las medidas cautelares de máxima fueron solicitadas por la Fiscalía, la Defensa no se opuso y el juez las impuso”, detalló el fiscal.

Galleano precisó que “el hombre deberá cumplirla de forma ordinaria en dependencias del Servicio Penitenciario”. Asimismo, agregó que “la mujer, quien tiene menores de edad a su cargo, lo hará de forma domiciliaria en una vivienda distinta a la que usaban para comercializar los estupefacientes y sometiéndose a una serie de normas de conducta”.

El legajo penal se enmarca en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal, priorizó el caso entre otros del mismo tipo y lo asignó para su investigación.

Actividad sostenida

El fiscal planteó que “las dos personas imputadas venían desarrollando una actividad sostenida y coordinada de tráfico de sustancias, e integraban el mismo núcleo operativo”. Galleano añadió que “lo hacían de forma habitual, con ánimo de lucro y dominio funcional del hecho en una vivienda ubicada en la manzana 7 del asentamiento barrio Virgen de Guadalupe, que fue allanado el jueves pasado”.

“En el marco de ese operativo se secuestró material estupefaciente fraccionado para su comercialización a terceros (cocaína y marihuana), ocho teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para fraccionamiento, bandas elásticas de distintos colores para el armado de dosis, recortes de papel con anotaciones y 941.400 pesos en efectivo”, enumeró el fiscal.

Galleano subrayó que “personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de la Región IV realizó tareas de análisis, vigilancia discreta y observación en la vivienda en la que vendían la droga los imputados”.

“A partir de dichas tareas, se pudo documentar una dinámica típica de microcomercialización de estupefacientes”, destacó el fiscal. Al respecto, puntualizó que “se observó el arribo reiterado de personas ajenas al núcleo conviviente; permanencias extremadamente breves; intercambios rápidos de dinero por objetos de pequeño tamaño y repetición sistemática de dicho patrón en distintos días y horario”.

El representante del MPA sostuvo que “estas conductas resultan típicamente compatibles con un punto activo de microventa barrial de estupefacientes y se identificó la mujer y al hombre investigados como moradores del inmueble y operadores directos del punto de expendio”.

Calificaciones penales

Galleano les atribuyó a las dos personas investigadas la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Fuente: Ministerio Público de la Acusación