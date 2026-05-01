Las Toscas: Detienen a un hombre por hurto en la Curtiembre Arlei

Fue sorprendido en la zona de piletas con un carro y una bolsa con materiales sustraídos. Intervino personal de seguridad privada y la policía.

En la noche del 30 de abril de 2026, alrededor de las 20:50 horas, personal de la Comisaría 5ta. de Las Toscas intervino en un hecho de hurto en instalaciones de la Curtiembre Arlei.

El procedimiento se inició tras un llamado telefónico de un empleado de la empresa Delta Seguridad, quien alertó sobre la presencia de una persona que estaría sustrayendo elementos en el sector de piletas.

Al arribar al lugar, en un camino rural cercano, los efectivos se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que un sujeto había sustraído materiales del predio.

Con los datos aportados, se procedió a la identificación de un vecino de la ciudad, a quien se le secuestró un carro y una bolsa tipo arpillera que contenía recortes de cartón.

El individuo fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de hurto.

Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.), que continuará con las actuaciones correspondientes.