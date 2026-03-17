Villa Ocampo: Guillermo Yapur habló sobre la economía, el trabajo y las obras públicas

En una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, el CEO de Hormax y Elías Yapur, Guillermo Yapur, analizó la situación económica del país y cuestionó la falta de controles y cumplimiento de normas en algunas obras públicas locales.

En la mañana del martes 17 de marzo, en el programa “Estilo Propio”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el CEO de Hormax y Elías Yapur, Guillermo Yapur, brindó una entrevista exclusiva donde analizó la situación económica del país, el impacto en el sector privado y expresó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de algunas obras públicas en la ciudad de Villa Ocampo.

Durante la entrevista, Yapur sostuvo que la realidad económica que atraviesan las empresas y las familias del norte santafesino es muy distinta a los indicadores generales que muchas veces se difunden a nivel nacional.

“El problema que estamos viviendo hoy es que los ingresos parecen estar congelados, mientras que los costos siguen aumentando. Los servicios y las tarifas se liberan, pero los salarios y los ingresos no acompañan”, explicó.

Según el empresario, esta situación afecta tanto a las pymes como a las familias, generando un escenario en el que cada vez resulta más difícil sostener la actividad económica.

“Cuando hablás con una persona común o con una pyme, la realidad es la misma: la plata no alcanza. Hay pocos sectores que traccionan y los costos suben permanentemente”, afirmó.

Expectativas económicas y reclamo por baja de impuestos

Yapur también se refirió a las discusiones económicas que se están planteando a nivel nacional, particularmente en torno a la posibilidad de bajar impuestos y reducir las tasas de interés para reactivar la economía.

En ese sentido, manifestó que existe expectativa en el sector productivo respecto a medidas que alivien la presión sobre las empresas.

“Si se bajan algunos impuestos y las tasas de interés, eso puede ayudar a bajar costos y generar movimiento económico, que es lo que hoy necesitamos”, señaló.

La situación laboral en Villa Ocampo

Al referirse al plano local, Yapur indicó que actualmente el principal generador de empleo en la región es el sector público, a través de municipios, comunas y algunas obras que ejecuta el gobierno provincial.

“El sector privado hoy tracciona menos, porque hay incertidumbre y temor. Cuando la economía no es clara, las inversiones se frenan”, explicó.

Críticas por el cumplimiento de normas en obras públicas

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el cumplimiento de normas técnicas y pliegos en obras públicas, tema sobre el cual Yapur aseguró venir realizando reclamos desde hace varios años.

El empresario sostuvo que la falta de controles y el incumplimiento de especificaciones técnicas genera incertidumbre y perjudica a las empresas que trabajan respetando las normas.

“Nadie está pidiendo privilegios. Lo único que pedimos son reglas claras y que se cumplan las normas”, remarcó.

En ese marco, explicó que el reglamento CIRSOC, que regula la construcción en Argentina, establece parámetros obligatorios para garantizar la calidad y durabilidad de las obras.

“Un pavimento debe durar 50 años. Para eso hay normas, ensayos y controles que deben respetarse”, indicó.

Según Yapur, cuando esos procesos no se cumplen, se perjudica no solo a las empresas sino también a la sociedad.

“Cuando las reglas no son claras, se atenta contra la inversión y contra el empleo”, sostuvo.

Posible avance por la vía legal

Ante la consulta sobre si estas situaciones podrían derivar en acciones judiciales, Yapur señaló que el tema está siendo evaluado por sus asesores.

“Lo están analizando los asesores. Nosotros tenemos muchos frentes abiertos en la empresa, pero también necesitamos que se cumpla lo que corresponde”, explicó.

El impacto en las empresas y el empleo

Finalmente, el empresario remarcó que este tipo de situaciones terminan afectando la estabilidad de las empresas y, en consecuencia, el empleo.

“No se puede sostener una empresa perdiendo dinero permanentemente. Hay que equilibrar las cuentas y cuidar a las personas que trabajan”, expresó.

Para Yapur, el objetivo final debería ser que la actividad económica crezca de manera ordenada y con reglas claras, generando empleo, inversión y desarrollo para toda la región.

“Si a todos nos va bien, hay trabajo, hay obras, hay impuestos y se genera un círculo virtuoso para la gran mayoría”, concluyó.

Gentileza: Antonio Pare