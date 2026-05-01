Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre armado con un cuchillo tras un operativo

Fue detectado en actitud sospechosa luego de una denuncia por ingreso a una vivienda. Se resistió al accionar policial.

En la mañana del 1 de mayo de 2026, alrededor de las 8:20 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un procedimiento en barrio Loteos Zagni, en colaboración con la Comisaría 4ta.

El operativo se inició a partir de la denuncia de un hombre mayor de edad, quien manifestó que la vivienda de su yerno, en la que no se encontraba nadie, presentaba movimientos sospechosos detectados a través de cámaras de seguridad.



A partir de esta situación, se desplegó un amplio patrullaje por la zona, logrando divisar en la intersección de bulevar Brown y bulevar Obligado a un sujeto encapuchado que caminaba en actitud evasiva. Al advertir la presencia policial, el individuo aceleró su marcha e intentó ocultarse en la oscuridad.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre adoptó una actitud intimidante al llevar su mano hacia la cintura, por lo que fue rápidamente interceptado. Durante el procedimiento, el sujeto cuestionó el accionar de los efectivos y se resistió en todo momento.

Tras la requisa, se le incautó un cuchillo. El individuo, mayor de edad y domiciliado en la ciudad, fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) y al defensor en turno, continuando con las actuaciones correspondientes.