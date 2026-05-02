Las Toscas: Dos aprehendidos por intentar robar leña de la curtiembre Arlei

Fueron sorprendidos durante un patrullaje nocturno. Al ver a la policía, abandonaron los bultos y trataron de huir.

En la noche del 1 de mayo de 2026, alrededor de las 21:50 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en calle 33, entre 16 y 18, donde observaron a dos individuos que transportaban bultos de gran tamaño sobre sus hombros. Al advertir la presencia policial, los sujetos arrojaron los elementos al suelo e intentaron darse a la fuga.

Tras un breve seguimiento, ambos fueron interceptados e identificados como vecinos de la ciudad. Los bultos abandonados contenían palos de leña, los cuales habrían sido sustraídos desde la curtiembre Arlei.

Los involucrados fueron trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se dio intervención al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (S.P.D.P.P.S.F.), continuando con las actuaciones correspondientes.