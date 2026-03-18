Villa Ocampo: Llega el primer encuentro de filosofía y mate

Este sábado 21 a las 18 hs., en el Anfiteatro de Villa Ocampo, se realizará el primer encuentro del ciclo “Filo Mate”, una propuesta cultural que busca acercar la filosofía a la comunidad a través del diálogo y la reflexión compartida.

La actividad de este primer encuentro, titulada “De amor y otras yerbas”, estará a cargo del profesor Superior en Ciencias de la Educación, Tomás Reyero; quien propondrá un recorrido por El Banquete de Platón para pensar las distintas miradas sobre el amor presentes en este clásico de la filosofía, a partir de los discursos de Fedro, Pausanias, Aristófanes, Agatón y Sócrates.

Organizado por Espacio Abierto, el encuentro propone abrir un espacio participativo de conversación y pensamiento crítico a partir de una pregunta disparadora: ¿Qué tipo de amor necesitamos construir hoy?

La actividad es abierta a toda la comunidad. La inscripción previa es a través del siguiente link: https://forms.gle/BfECSmvrp8zV4h2VA .

La propuesta, libre y gratuita, invita a compartir una tarde de mates, palabras y reflexión, recuperando el carácter cercano y colectivo de la filosofía.