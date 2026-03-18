Mesa de Agricultura Familiar: avanzan en una agenda común y políticas concretas para el sector

Este martes se realizó la Mesa Provincial de Agricultura Familiar en la Estancia Las Gamas, con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, entre ellos el secretario Ignacio Mántaras, el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas, autoridades y referentes locales, organizaciones del sector, familias campesinas y pequeños productores de la región.

El encuentro permitió dar continuidad a la agenda de trabajo iniciada en reuniones anteriores, con el objetivo de consolidar este espacio como ámbito de articulación para el desarrollo de políticas públicas sostenidas. Se destacó la participación de funcionarios provinciales y la disposición para avanzar en acciones concretas, así como la firme decisión del gobierno provincial de ocuparse de los espacios que abandonó Nación.



Entre los principales ejes se definieron el fortalecimiento del financiamiento y la asistencia técnica, la inversión en infraestructura rural y el impulso a herramientas que favorezcan la producción y el arraigo en el norte santafesino. También se acordó abrir el espacio a distintos sectores como Desarrollo Social, Educación e Infraestructura, incorporando una visión amplia e integral.

La educación rural fue otro de los temas centrales. Rojas advirtió sobre el impacto de la baja de categoría y el cierre de escuelas en comunidades rurales, señalando que estas instituciones cumplen un rol central en las pequeñas localidades que excede lo educativo, y propuso incorporar esta problemática de manera permanente en la agenda, junto con el desarrollo de nuevas propuestas formativas vinculadas a la producción local.

La jornada cerró con el compromiso de sostener el espacio de trabajo y avanzar en una agenda común que fortalezca el desarrollo rural y la permanencia de las familias en sus comunidades.