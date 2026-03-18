Las Toscas: 64° Aniversario de la E.E.S.O.P.I N° 8125 José Manuel Estrada

La Municipalidad de Las Toscas hizo extensiva su salutación a la comunidad educativa de la E.E.S.O.P.I N° 8125 “José Manuel Estrada”, institución que a lo largo de varias décadas ha cumplido un rol fundamental en la formación de jóvenes de la ciudad.

El origen del establecimiento se remonta a una iniciativa impulsada por el cura párroco Eligio Giacomozzi, de la Orden Siervos de María, quien promovió la creación del instituto. Finalmente, el 18 de marzo de 1962 se concretó la bendición e inauguración del edificio, dando inicio a su trayectoria educativa.

A 64 años de su creación, desde el municipio destacaron el crecimiento sostenido de la institución y su compromiso con la educación, brindando a cada estudiante la oportunidad de descubrir su vocación, desarrollar sus capacidades y prepararse para los desafíos del futuro.

En este marco, se renovaron los saludos y felicitaciones a toda la comunidad educativa en un nuevo aniversario de la institución.